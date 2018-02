Dyrket 1,5 kilo marihuana

Lokale nyheter

29-åringen, som er bosatt i Drammen, er tidligere domfelt fem ganger for narkotikalovbrudd.

Denne gangen ble han dømt for tre forhold:

I perioden forut for 31. mai 2016 solgte han rundt 100 gram marihuana til en kamerat i Drammen for 12.000 kroner.

12. mai 2016 solgte han rundt 480 gram marihuana på Berger i Sande til en pris på 56.000 kroner.

I tidsrommet før 31. mai 2016 dyrket han fram inntil 20 cannabisplanter, som i tørket tilstand veide 1.482 gram.

– En påkjenning

Retten ser på ser som skjerpende at mannen tidligere er dømt for lignende forhold. Mannen ga i retten en uforbeholden tilståelse på samtlige forhold, noe tingretten i dommen trekker fram som en formildende omstendighet.

«Videre kommer det at saken har hatt en betydelig liggetid hos politiet. Det har nå gått nesten 2 år siden de straffbare forholdene skjedde. Saken var ferdig etterforsket i mai 2016, og analysen kom inn til politiet i oktober 2016. Behandlingstid etter dette skyldes kun liggetid hos påtalemyndigheten. Det følger av høyesterettspraksis at en så lang liggetid skal gi reduksjon i straffen, i form av en reduksjon i den ubetingede delen av straffen. Det har vært en påkjenning for siktede å ha saken hengende over seg så lenge, og han har i mellomtiden forsøkt å få orden på livet. Han er nå endelig i fast jobb. Han har trappet ned på narkotikabruken og har brutt kontakten med tidligere venner, for å holde seg unna narkotika,» står det i dommen.

Fire måneder i fengsel

Etter en samlet vurdering har Drammen tingrett kommet fram til 29-åringen straffes med fengsel i sju måneder for narkotikalovbruddene, hvorav tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år. Det betyr fire måneder med ubetinget fengsel, med fem dagers fradrag for varetekt.