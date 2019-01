Følger nøye med: Etter at en nylig overflyttet pasient i desember ble diagnostisert med legionella og medisinert for det, ble sykehuset pasienten kom fra undersøkt for smitte uten at det ble gjort funn. Steen Villumsen, smittevernoverlege ved Drammen sykehus, gikk senere tilbake på diagnosen fordi den ikke ble understøttet av det videre forløpet. FOTO: VESTRE VIKEN