Drammen Rivers mot nye høyder

– Ja, et par gode innendørssko er egentlig det eneste du trenger. I en by med så stor barnefattigdom som Drammen er det viktig å holde kostnadene nede, for dette skal være noe alle kan bli med på, forteller sponsoransvarlig, styremedlem og basketmamma i Drammen Rivers, Solveig Røine.

For et par år siden kom hennes sønn Leon hjem fra skolen – og hadde hatt basket i gymtimen. Dette syntes han var så moro at han hadde lyst til å spille mer basket.

– Jeg var ikke sikker på om det var noen klubb her i byen i det hele tatt, men så fant vi jo denne klubben. Den gangen var det nesten bare et 30-talls voksne spillere med, men ildsjel Per Thomas Moe hadde begynt å trene seks gutter i 2005-årsklassen, sier Røine.

Ryktet, om at basket var kult å drive med, må ha spredd seg fort. For i dag har klubben rundt 40 gutter i denne årsklassen. Også innen flere andre årsklasser har interessen blitt stor.

Røine forteller at mange av medlemmene har spilt fotball eller håndball før, men at de sluttet da det ble for mye konkurranse og alvor. I basketklubben kommer moroa først.

– Men vi har et godt samarbeid med Kongsberg Miners, så for dem som virkelig vil satse finnes det muligheter der.

Røine har også selv prøvd seg på basketbanen i en egen «Golden Girls-gruppe», men brakk nesten ankelen i første forsøk – og endte på legevakta.

– Den karrieren ble 20 minutter lang, men det er uansett moro å være med og bidra, og å delta i heiagjengen, bedyrer basketmamma Røine.

Drammen Rivers trener i Øren flerbrukshall, Galterudhallen, på Børresen skole og Åskollen skole. De har 13 aktive grupper i alderen 8 år til old boys, men ønsker seg gjerne flere jenter.