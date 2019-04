Diskuterte handlingsplan mot muslimhat, synlighet og frykt

TV 2-profilen Khadafi Zaman fra Lier ledet panelsamtalen, som hadde islamofobi og en handlingsplan mot muslimhets som stikkord. Bakgrunnen er at antallet hatkrim-anmeldelser som blir registrert økte med 40 prosent etter at Oslopolitiet nedsatte en egen gruppe til å jobbe med dette, og også en tilsynsrapport likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm la fram i høst viser at skepsis og hat mot muslimer er en særlig utfordring som det norske samfunnet står overfor.

– Søker ikke synlighet

Stipendiat ved OsloMet og samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali er blant dem som har tatt til orde for en egen handlingsplan, og flere i salen engasjerte seg i spørsmålet. Flere moskéledere fortalte om dilemmaet de står i, når valget står mellom å risikere å havne i negativt vinklede saker spredt i mange medier, eller å tie om uønskede episoder og ubehag og frykt som menighetsmedlemmer kan rapportere om.

– Vi frykter vi ikke har ressurser nok til å svare alle, dersom noe blir en stor mediesak, forklarte Sajad Mukhtar i Drammen Moské blant annet. Også bystyrerepresentant Haydar Øzbal (Bylista/MDG) deltok, og oppfordret til økt synlighet – også når det gjelder positive saker fra menighetene og om muslimer generelt. Buskerud Innvandrerråd arrangerte møtet sammen med det tyrkiske trossamfunnet i Rømers vei – et samarbeid begge parter priste og ønsker mer av.