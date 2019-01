Disiplin på begge sider

Helene Marie Fossesholm (17) er Norges største langrennstalent - og som om ikke det var nok også norgesmester i terrengsykling.

Eiker SK-jenta tok to sølv og stafettgull under ski-VM for junior i Lahti sist uke.

Gratulerer med VM-stafettgull og sølv på 15 kilometer fellesstart i klassisk og 5 kilometer i fri teknikk, alt på noen få dager – har du landet?

– Ja, det er en stund siden jeg landet faktisk. Jeg var veldig fornøyd, men må se fremover også.

Du er to år yngre enn den svenske gullvinneren på de to distansene Frida Karlsson. Med den utviklingen du har hatt som skiløper, hva kan være god for om ett eller to år?

– Det er vanskelig å si, og kommer jo an på at man fortsatt får utvikle seg, for det er fortsatt langt oppp til de beste seniorene.

Men på din alder er ingen i verden bedre enn deg?

– Jo, hun som tok andre plass på sprint har samme alder som meg. (Monika Skinder fra Polen, red. anm.)

Du har droppet senior-NM i Meråker til helga – hvorfor det?

– På grunn av skolen, jeg må prioritere. Jeg går andreåret på studiespes. på Eiker VGS, og når det blir stress, så prioriterer jeg skolen. Men jeg er ganske strukturert, så det er sjelden jeg behøver å velge, det går som regel veldig bra å få til begge deler. Men med reisingen går det for mye tid.

Kommer du til å prioritere slik også framover?

– Ja, når jeg en sjelden gang må ta slike valg, er det greit å miste renn, det er viktigere at jeg får trent. Det kan også være greit noen ganger å ha ro hjemme, og ikke blir hengende etter på skolen. Jeg har lyst til å studere medisin, men har ikke tenkt noe mer på hvor ennå. Det har jeg hatt lyst til siden jeg var liten, mamma er lege og jeg synes det virker spennende.

Og ennå har vi ikke nevnt at du er Norges beste terrengsyklist… hva har du gjort for å kunne fortsette med to krevende idrettsgrener til slike nivåer?

– Jeg er disiplinert og gjør ting når jeg må, jeg utsetter ikke. Trening er veldig moro, og jeg føler ikke at jeg ofrer noe, tvert imot. Sykling og ski er idretter det er veldig bra å kombinere, synes jeg. Jeg har verken tid eller behov for noen «off season», jeg får motivasjon av å glede meg til å starte opp på noe nytt. Og nei, jeg drømmer ikke om sykkel ennå, det er fortsatt lenge igjen av skisesongen!

Hva har oppveksten i Vestfossen hatt å si for idrettsinteressen og -gleden din?

– Jeg er skikkelig Vestfossen-partiot! Vi bor litt landlig og øde, med fine treningsomgivelser, det er skikkelig fint her.

Jeg har lest skryt om deg fra hele ski-Norge, med Therese Johaug i spissen...

– Det er moro! Men det er fortsatt langt opp til hennes nivå, jeg må jobbe mye for å komme dit.

... likevel er oldemor på 100 utropt til din største fan?

– Hun følger med, selv om hun aldri har gått mye på ski selv. Hun vokste opp på gård og har vært vant til å jobbe.

Er det der arbeidsiveren og

strukturen din kommer fra?

– Nei, ikke bare – disiplin og arbeidsvilje har jeg fra begge sider.

Fossesholm-navnet er jo veldig kjent over hele distriktet, på grunn av den herskapelige gården som i dag er museum og besøkssenter?

– Bestefar vokste opp der, og heter også Fossesholm.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Har aldri vært kjempeivrig på å lese, men har lest alle Harry Potter -bøkene, de elsket jeg. Og så leser jeg «Morfar og Johannes» og Northugs historie nå, etter det venter den om Ingebrigtsen-brødrene. Jeg synes det er interessant å se hvordan andre som er best tenker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å ha det koselig med familie og venner, og når man lykkes med det man jobber for. Det er moro.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har alltid sett opp til bestemor og Martit Bjørgen. De andre landslagsjentene også selvsagt, men henne jeg har fulgt med på lengst. Og hun har gjort mye for langrennssporten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være litt utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg spiser godteri hver helg, men fester ikke, for å si det sånn.

Er det noe du angrer på?

– Nei.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte bli bestevenninna mi. Vi ville funnet på noe artig uansett.