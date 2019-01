Digitalisert alderdom

Navn i Nyhetene: Jon Torebraaten (78), leder i Seniornett Drammen.

Hva er egentlig seniornett?

– En frivillig organisasjon som hjelper eldre med å mestre en stadig mer digital hverdag. Seniornett er nasjonal – men har nå lokallag i de fleste, norske kommuner. I Drammen ble lokallaget stiftet i 2008. I år utvider vi betydelig, med datahjelp på biblioteket. Her er det bare å møte opp, enten du har vanskeligheter med pc, nettbrett eller smarttelefon. I tillegg holder vi flere korte kurs og seminarer for medlemmene – som i dag teller rundt 70 mennesker.

Hvordan kom du til å sysle med dette?

– Jeg ble pensjonist for 10 år siden, og noe måtte jeg jo finne på. I et møte i borettslaget her i Buskerudveien, tok en dame opp dette med dataopplæring for eldre – og oppfordret til at man burde få i gang noe sånt. Jeg hev meg på, kom inn i styret, satt en stund som sekretær – og er altså nå leder.

Har du mye erfaring med internett og digitale løsninger selv?

– Jeg har jobbet i bank siden 1958, så jeg har vært med siden man drev med hullbånd – som ble sendt til Oslo for å kjøres gjennom systemet der om natten, før vi fikk dataene tilbake dagen etter. Jeg jobbet i Drammen Sparebank – da de var blant de første til å ta i bruk databehandling av kundeopplysninger. Siden har det naturligvis vært en rekke omlegginger og nyvinninger. Opp gjennom årene i DNB har jeg både betjent kunder inne i banken, på telefon – og jeg har hjulpet dem som har hatt problemer med nettbanken. Men det er klart digitaliseringen har skjedd i raskeste laget for mange. Sentralt i seniornett regner vi med at det finnes cirka 400.000 nordmenn uten – eller med veldig lite – dataerfaring. Dette har blant andre DNB tatt inn over seg. De har reinnført brevgiro, erkjenner at ikke alt lar seg gjøre over nettet – og at det fortsatt er viktig for folk å få snakke med et ekte menneske når de kommer til banken, eller når de ringer.

Er det stor interesse for det dere holder på med?

– Ja, det må jeg si. Vi holder egne temamøter hver første onsdag i måneden, og her deltar gjerne opptil 20 medlemmer per gang. Folk setter stor pris på dette – men det er klart; de vi møter har allerede en viss interesse for å lære dette. Andre kanskje lærer av barn og barnebarn – men det er nok vel så mange som bare får barn eller barnebarn til å ordne alt sånt for dem. Uansett lever folk lenger og lenger, så det kan være greit å sette seg inn i dette – først som sist.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser jevnlig, så det er ikke så lett å velge bare én. Den siste var i hvert fall boken til moren til Joshua French. Den gjorde inntrykk. Også er jeg i ferd med å lese alle bøkene til Jon Michelet – om skogsmatrosen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er nok å kunne leve i fred og harmoni med alle mine nærmeste venner og familie. Jeg setter også stor pris på ting som å få seg en skikkelig god skitur. Det frigjør ny energi.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror jeg må si mor og far. Likevel ligner jeg nok mest på faren min, i både lynne og temperament. Han var en traust og trofast slite, som jobbet på kontoret til Gamle Drammen Jernstøperi i over 30 år.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da handler det nok mest om å unne seg en skikkelig reise, sammen med med kona. Vi har for eksempel besøkt Østen, sammen med konas tre søsken.

Hva liker du minst ved deg selv?

– Jeg kan være lite impulsiv – og er en mann av litt for få ord, kan man si. Jeg kunne trygt ha vært mindre taus i forsamlinger og selskaper, og mer aktiv og løssluppen …

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Tja, det måtte være Trump det da. Eller mot storregionen Viken. En aldeles håpløs konstruksjon.

Er det noe du angrer på?

– Nei, ikke egentlig. Ikke noe stort i hvert fall.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det var ikke så lett. Hmmm, jeg kommer ikke på noen. Er det dumt å si kona? Jeg velger kona jeg.