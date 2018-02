– Det går an å være en ung mann full av lyster og begjær uten å være et ondsinnet menneske

Fremtiden

Hvem: Pål Gulbrandsen (62)



Hva: Lege og professor fra Drammen.

Hvorfor: Skrev den personlige kronikken «#powerblind. Hva makten gjør med oss menn» i Aftenposten, som han kaller «en mannlig selv­angivelse om å være i en sterk posisjon». Kronikken fikk enorm oppmerksomhet som innspill i #meetoo-debatten.

Hvorfor følte du dette behovet for å skrive en mannlig selvangivelse?

– For det første var det etterlyst i debatten. Noen sa ganske tidlig at vi trenger å høre flere menn snakke om dette. Det var noen få menn som var utsatt for overgrep selv som hadde stått fram, og så var det noen greie støtteerklæringer, men det var jo ellers ikke noe personlig, så jeg tenkte at dette må noen skrive.

Var det samvittigheten som drev deg til dette?

– I og for seg ikke. Det var mer det at jeg følte behov for å si noe om hvordan det er. Jeg skammer meg ikke over det livet jeg levde da. Man må få lov å være mann, men det betyr ikke at man skal kunne drive med den trakasseringen som enkelte driver med. Noen ganger skjønte jeg ikke hvordan jeg virket på folk. Den maktblindheten har jeg sett i mange sammenhenger. Jeg tror ikke folk er klar over hvor lite korreksjon folk med makt får. Det er ikke det at jeg har hatt så enormt mektige posisjoner, men jeg er en type som får lite korreksjon fordi jeg virker så selvsikker. Selvsikkerhet er også en form for makt.

Du er drammenser. Fortell litt om oppveksten din i Drammen?

– Jeg er oppvokst i Drammen og regner meg som drammenser. Jeg bodde i Drammen fra 1964 til 1973 og fra 1986 til 2000. Jeg er veldig glad i Drammen. I denne sammenhengen har det vært veldig viktig. Det har gitt meg innsyn i hvordan det er å være fra en by som, så fort du kommer til Oslo, blir sett ned på i universitetsmiljøet. Hvor det ses på som et sted det ikke går an å bo, som det ikke går an å være fra. Jeg er ikke spesielt sårbar av natur, men når du for 20. gang har blitt spurt om det går an å bo i Drammen, da gidder du ikke feie det vekk lenger. Du blir faktisk sur. Det å være fra Drammen har gitt meg en innsikt nedenfra, selv om jeg vanligvis ser det meste ovenfra.

Får du fremdeles slike spørsmål om Drammen?

– Nå har Drammen blitt en fugl føniks som har steget opp av asken. Nå synes folk Drammen er så fin og sier bare positive ting. Men dette fikk jeg høre av oppegående, fornuftige mennesker. Det var den underforståtte nedlatenheten som du ikke selv tenker over, men som den som tar det imot til syvende og sist blir lei av. Hvorfor i helvete er det så galt å være fra Drammen? Det ga meg en innsikt som har ført til at når jeg forholder meg til folk med mørk hudfarge eller folk som bor på Tøyen, for eksempel, er jeg veldig interessert i hvordan de opplever verden.

Du «feiet inn i verden uten den minste innsikt i hvordan du virket på folk», skriver du. Hvorfor manglet du denne innsikten?

– Det var den naturlige selvsikkerheten som gjorde at jeg tenkte ikke på hvordan jeg virket på folk. Jeg var bare meg selv. Jeg var ikke ute etter å utnytte folk, og har ikke vært opptatt av kamp og konkurranse. Men innsikten om dette har kommet gjennom legearbeid. Hvis du først begynner å se og å lytte, prøver å begripe hvorfor folk har det som de har det og gjør som de gjør, får du en innsikt. Jeg har sittet og studert videoer med pasientsamtaler, og i starten var jeg veldig overrasket over hvorfor folk ikke klager. Hvorfor sier man ikke ifra? Man sier ikke fra fordi man til de grader trenger å være på lag med den personen som er i en sterkere posisjon, og derfor velger man heller ikke å si fra.

Hva førte deg inn i medisinens verden?

– Det var veldig banalt. Jeg var flink på skolen, og alle sa at jeg måtte bli lege, og så ble jeg det. Jeg hadde en onkel, min fars bror, som døde av en sjelden hjertesykdom som 40-åring, som var lege. Men det var ikke noe press - jeg trengte ikke å overbevises eller overtales.

Et stykke inn i medisinstudiet fikk du plutselig et drag på damene som du aldri før hadde hatt. Hva var det som skjedde?

– Det vet jeg ikke den dag i dag. Det falt sammen med at jeg var mye nærmere slutten av legestudiet. Noen har sagt: «Pål du har alltid hatt draget», men det hadde jeg ikke skjønt selv. Jeg var selvsikker, men jeg hadde ikke helt funnet nøkkelen når det gjaldt dette med jenter. Da jeg hadde hatt flaks en gang eller to kom selvsikkerheten på det feltet også. Selvsikkerhet er også makt. Hvis en gutt har vært oppfattet som likt av en eller to jenter, flokker jentene seg rundt dem. Det er flere mekanismer. Å få fram maktperspektivet tror jeg er av betydning.

Du opplevde også at en kvinne fortalte deg at hun egentlig ikke ville ha sex, i etterkant av at dere hadde hatt sex...

– Det var helt sjokkerende. Jeg forsto ingenting. Jeg hadde verken brukt vold eller noe som helst annet. Jeg var rett og slett bare sjokkert. Det var den ene situasjonen. Det andre var den situasjonen som var mer interessant for meg selv. Når jeg sjekket opp noen, syntes jeg selvfølgelig jenta var fin, ellers ville jeg ikke gjort det. Men når det var gjort var jeg ikke interessert lenger. Interessen i forkant var helt ekte, men likegyldigheten etterpå var også helt ekte. Du verden så styrt jeg var av drifter. Det var ikke et knips som førte til at jeg plutselig så annerledes på dette, det var en modningsprosess.

Til Aftenposten sier du at du ikke ville gjort noen som helst annerledes hvis du hadde visst det du vet i dag. Hvorfor sier du det?

– Det jeg egentlig sa til Aftenposten er at jeg tror ikke jeg ville vært i stand til å gjøre noe annerledes uten de erfaringene. Det er poenget jeg egentlig prøvde å få frem. I utgangspunktet angrer jeg ikke, fordi jeg tror jeg rett og slett ikke kunne forstått dette uten å ha vært gjennom det. Noen som kun kjenner meg fra voksen alder, har vært overrasket over at «jeg var en sånn en». For meg at det viktig å få fram at det går an å være en ung mann full av lyster og begjær uten å være et ondsinnet menneske.

Hva er den viktigste lærdommen man kan trekke av meetoo-kampanjen, tenker du?

– Selve meetoo-kampanjen har jeg for egen del ikke lært noe som helst av, jeg er bare fryktelig glad for den. Den viktigste lærdommen er at det er i dag er mulig å forandre verden gjennom sosiale medier. Man må ikke tro at dette er en seier som vil forandre verden fullstendig, men jeg tror dette er noe som viser at man kan gjøre store endringer gjennom sosiale medier.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Da er det mange å velge mellom. «Brødrene Karamasov» av Dostojevsij. Men jeg kunne sagt 15 bøker til – minst.

Hva gjør deg lykkelig?

– Alt. Jeg er lykkelig. Jeg har det fantastisk. Kjærlighet. Godhet. Skogen. Familien. Jeg er i utgangspunktet så lykkelig fordi jeg har vokst opp med mye kjærlighet.

Hvem var din barndomshelt?

– Det der har jeg tenkt på noen ganger. Jeg har ikke hatt noen opplagte helter i livet mitt. Men i ettertid er kanskje min mor den største helten. Jeg tenkte ikke på henne som helt da, men hun var det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kjemper en daglig kamp for ikke å være for dominerende, og den taper jeg ofte.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det gjør jeg aldri. Jeg husker ikke sist jeg gjorde det. Vi får si når jeg går på en fin restaurant med kona da.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er ikke min måte å gjøre det på. Jeg liker ofte å stå alene. Jeg går i krigen mot alt som smaker av urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Nei. Det vil være dumt å si nei, men det er ikke noen avgjørende ting i livet som jeg aldri skulle gjort. Ikke noe jeg går og tenker på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min kone. Men det er vel litt kjedelig å si. Da sier jeg Donald Trump.

Det er utrolig mange som velger ham!

– Å, men da er det kjedelig også. Da sier jeg Jonas Gahr Støre.