– Vi er opptatt av å få mer sirkulasjon på gateparkeringsplassene. Hvis du uansett bare skal stå en halv time, så tenker vi at det er viktigere at det faktisk går an å finne seg en plass enn akkurat hva det koster, sier Gert Myhren, overingeniør i Drammen Kommune.

I tillegg til prisendringene vil det nå kun være mulig å stå tre timer på de kommunale gateparkeringene i sentrum, mot fem timer tidligere. Myhren forteller at noe av tankegangen bak den nye parkeringsstrategien er å stimulere til mer handel i sentrum. At det skal gå an å finne seg en parkeringsplass i nærheten av butikker, legekontorer og lignende hvis man har behov for å gjøre kjappe ærend, bære tunge ting, eller hvis man er dårlig til beins. De som skal stå parkert lenge, for eksempel de som bruker bil til jobben, vil de heller ha inn i parkeringshusene, hvor prisene går ned.

Halv pris for el-biler

– Når du skal stå parkert en hel dag tenker vi at det er mindre problematisk å gå litt lenger fra parkeringen til dit du skal, til forskjell fra hvis du bare skal inn til byen for å hente noe eller gjøre et ærend, sier Myhren.

En del av strategien med å få økt sirkulering på gateparkeringen innebærer også at el-biler skal begynne å betale halv pris på de kommunale plassene. Til nå har el-biler parkert gratis på alle kommunens gateparkeringer. Myhren sier at de ønsker å skape insentiv til at man velger andre kommunikasjonsmidler enn bil til jobb, men at de ikke ønsker å legge noen begrensninger i forhold til handel.

– Vi prøver å likestille sentrum mer med kjøpesentrene når det gjelder parkering. Kjører du til Gulskogen for eksempel, så har du jo gratis parkering der, mens i byen må du betale. Med den nye strategien blir det billigere i parkeringshusene, spesielt på kveldstid og på lørdager, da det kanskje er mest aktuelt for folk å dra på handletur, sier Myhren.

Gratis parkeringshus

Claus Mølbach-Thellefsen, daglig leder i Drammen Parkering, kan fortelle at etter kl. 16 på hverdager og etter kl. 12 på lørdager så blir det nå gratis å stå parkert i de kommunale parkeringshusene i sentrum. Det gjelder Thamsgate parkeringshus, Grev Wedel parkeringshus og Blichs gate parkeringshus. Ellers er prisen 25 kr i timen. Når det gjelder gateparkeringen går derimot prisen opp til kr. 40 per time og betalingstiden utvides til kl. 20 på hverdager og kl. 18 på lørdager.

– Dette blir en flat takst, det vil si at du betaler det samme for alle timene, til forskjell fra progressiv takst som vi har hatt tidligere, at prisen øker per time du står, sier Mølbach-Thellefsen.

Også i parkeringshusene vil det være en såkalt flat takst, i tillegg til at det blir en maksimal døgnpris på 150 kroner.