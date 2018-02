De svakes talsmann

Lokale nyheter

Asad Qasim

Lærer fra Drammen som jobber i Bærum. Født og oppvokst i Somalia. Har engasjert seg i debatten om barn og unge med somalisk bakgrunn som sendes til koranskoler, som i noen tilfeller har vist seg å være svært brutale, i Somalia.

Du har engasjert deg sterkt debatten rundt foreldre som sender barna sine til koranskoler i Somalia. Hvorfor er du så opptatt av denne tematikken?

– Jeg synes det blir helt feil å sende barn som er født og oppvokst i Norge til et land hvor man ikke kjenner språk og kultur. Ofte er det slik at begge foreldrene forlater barna der. Én ting er når en av foreldrene blir igjen, men når begge foreldrene drar hjem, mens barnet blir forlatt på en institusjon, er det veldig dårlig gjort.

Kan du si litt om hva som typisk får foreldre til å sende barna til slike skoler?

– Det er ikke alle foreldre som sender barna sine til Somalia, men de som sender barna dit, er ofte ressurssvake familier. Ofte dreier det seg om alenemødre som har omsorg for fem-seks-sju barn alene, og som ikke kan den norske kulturen. Det kan skje når mor skjønner at et eller flere av barna blir vanskelig å oppdra i Norge. At de ikke hører, henger med norske venner, har begått småkriminalitet. De kan tenke at «hvis jeg ikke gjør noe nå, kommer barnevernet og tar barnet.». De føler de har bare én mulighet: å sende barnet til Somalia. Foreldre foretrekker heller at barnet sendes til Somalia, til slike institusjoner, enn at barnevernet kommer. De tror barnevernet skal ta barnet. De har ikke tillit til barnevernsinstitusjonen.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått på ditt engasjement i denne saken?

– Det siste innslaget i Dagsrevyen har jeg fått mange gode tilbakemeldinger på fra det somaliske miljøet. Jeg har ikke snakket negativt om som miljøet, men påpekt problemstillingene og hvordan vi kan løse slike saker. Jeg har også påpekt at mange somaliske foreldre er veldig flinke.

Hvordan kan skolen og samfunnet for øvrig på en best mulig måte ta tak i denne problematikken?

– Jeg mener at vi må starte fra skolen. Jeg er selv lærer, og ser at somaliske barn og innvandrerungdom generelt er overrepresentert i frafallsstatistikken. Mange, spesielt gutter, faller ut av skolen tidlig, helt ned i ungdomsskolen. Lærere og rådgivere på skolen må jobbe målbevisst. Når barnet faller ut av skolen, begynner problemene. Vi må holde dem i skolen og sørge for at de fullfører.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i psykologi og leser ofte bøker om pedagogisk psykologi. En bok jeg har lest ofte i min jobb og på privaten er «Elevens verden» av Gunn Imsen, professor ved NTNU.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg ser at jeg bidrar med noe positivt. Når jeg hjelper folk, for eksempel barna mine. Jeg er far til to gutter. Når jeg gjør noe positivt i samfunnet. Jeg er veldig samfunnsengasjert. Jeg liker å snakke med de svake og for de svake, å representere dem. Når andre blir glade, er jeg også glad.

Hvem var din barndomshelt?

– Haha, jeg er født og oppvokst i Somalia. Da jeg var liten var det ikke noe TV, barne-TV, Fantorangen eller noe sånt. Men min bestemor var flink til å fortelle meg somaliske eventyr og fortellinger. Det finnes en helt som heter Igal Shidad. Alle barn i Somalia vet hvem han er.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har jo noen forbilder. Jeg hadde gjort det med Nelson Mandela. Han var en veldig klok mann.