Avisfamilie: Skolestyrer Lars Raknerud var 35 år da han 1.januar 1884 ble redaktør i Buskeruds Blad, og Raknerud-familien ble sittende i redaktørstolen i «Busken» i over 60 år. I 1901 tok han over som redaktør av «tvillingavisen» som ble startet under navnet Tiden i 1832. FOTO: Fra Tord Pedersen «Drammen 1811–1911»