Bred kulturstøtte

Lokale nyheter

Jon Endre Røed Olsen (47)

Kultursjef Buskerud fylkeskommune (BFK)

BFK deler ut tilskuddsordninger innenfor kunst og kulturfeltet for å styrke kulturlivet i Buskerud, søknadsfrist 1. februar

Hvem kan søke fylkeskommunen om støtte?

– Vi har lyst ut fire forskjellige søkeordninger; Regionale musikkorganisasjoner, festivaler, scenekunst og allmennkultur. Mange av søkerne er faste søkere, mens andre er nye. De regionale musikkorganisasjoner kan for eksempel være Østafjelske kompetansesenter for musikk. Vi skal også følge opp og støtte musikkorganisasjoner og frivillige organisasjoner som mottar statlig støtte. Festivallivet i Buskerud er veldig rikt og stort. Vi deler inn i fyrtårnfestivaler, som Kongsberg jazzfestival, og nisjefestivaler og folkefesttiltak. Innen scenekunst kan frie profesjonelle scenekunstmiljøer søke. Et eksempel er Elvekompaniet. Amatørmiljøer støttes gjennom tilskudd til Buskerud Teater. Så har vi det vi kan kalle en sekkepost; allmennkultur, som for eksempel Novemberutstillingen, Kunst Rett Vest.

Hva er kriteriene for å få tilskudd?

– Felles for alle tiltak som får støtte er at det må være av regional betydning, og at det skal bidra til en positiv utvikling av Buskeruds kulturliv. Videre må tiltaket være prioritert i fylkeskommunens strategi for kunst og kultur. Alle søknader må også inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Vi går grundig gjennom alle søknader og innstiller til politikerne, som tar en endelig avgjørelse i Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelses sitt møte 21. mars.

Hvor mye deler dere ut?

– Potten er på over fem millioner kroner, litt mer enn i fjor.

Hva er hensikten med støtteordningen?

– BFK har visjon om et rikt kunst- og kulturliv, og uten initiativ der ute fra de proffe utøverne og de frivillige blir det ikke et rikt kulturliv. Vi er avheng av ideer og gjennomføringer fra aktørene. Kommunen tar seg av amatørkultlivet, mens fylkeskommunen tar seg av det profesjonelle kulturlivet. Vårt mål er å bidra til at prosjekter gjennomføres og treffer publikum, og å sørge for et bredt kulturmangfold.

Du er selv musiker, hva vil du si om Buskeruds kulturliv?

– Det er rikt og mangfoldig, Buskerud er et festivalfylke, med blant annet 17 festivaler i 2017 som mottok støtte fra BFK. Folkemusikken står også sterkt, og det er generelt stor variasjon i kulturlivet, blant annet med 376 kulturhistoriske bygninger i museene – en stor kulturell rikdom.

Hva konkret betyr det å få en slik økonomisk støtte?

– Jeg vil minne om at disse midlene først og fremst går til prosjekter og tiltak, vi har andre støtteordninger som går til utøvere, blant annet deler vi ut en del priser og stipender hvert år. Med støtteordningene vil vi sikre at kulturaktivitet blir gjennomført på en måte som når ut til folk og sikrer et rikt og mangfoldig kulturliv i fylket. Det er også tradisjon for BFK å følge opp kulturtiltak som mottar statlig tilskudd. Det er ofte er et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og stat. Det nyeste eksemplet på det er Leveld Kunstnartun i Ål.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Frank Becks lille bok «Det er meg det kommer an på», en motivasjonsbok jeg tar med i eget yrkesliv.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når folk rundt meg har det bra.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Bruker for mye penger, som for eksempel at jeg kjøper en ny gitar. Jeg er sunnmøring og prøver å være nøktern.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er utålmodig. Det kan jo også være bra, men skulle ønske jeg var mer tålmodig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For ytringsfriheten.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med kona mi, Linn.