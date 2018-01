– Blir så lett fyllesyk

Lokale nyheter

Ingvild Tennfjord (40)

Vinanmelder og forfatter

Kommer til Øvre Eiker Bibliotek torsdag med foredraget «Smaken av Italia»

Kan du fortelle litt om hva du skal snakke om?

– Vi skal smake seks viner, men egentlig er det mer et show. Vi ser at mange foretrekker viner fra Italia når de handler på vinpolet, men de vet ofte ikke hvorfor de kjøper viner derfra, ikke bevisst. Mange har vært der, og har gode minner og assosiasjoner med god mat og varmt vær, og det er kanskje grunnen til at folk ofte velger viner derfra. Nå skal jeg hjelpe folk med å finne ut hvorfor de velger fra Italia og hvilken mat som passer til. Og så lover jeg å gjøre folk til bedre vinsmakere på en time og 45 minutter – der ligger min utfordring.

Hva er ditt hovedbudskap til folk?

– Du kan! Nesen din er god nok og hodet ditt er godt nok. Vinkunnskap har blitt en måte å demonstrere kulturell kapital, og det er litt teit. Det er jo så mange som drikker vin og som reiser og er opptatt av mat og smak og som koser seg med vin.

Hva er tilbakemeldingene du får fra folk etter foredragene?

– At det var enklere enn de trodde. Mange tror at vinsmaking er snobberi eller trylling, men det er en metode man med interesse kan lære. Om man lærer seg noen få knagger å henge tingene på blir det så mye gøyere å drikke vin. Mange glugger bare rett ned uten å ta seg tid til å snuse. Man kjenner bare en malstrøm av duft; den lukter rødvin! Litt kunnskap hjelper folk å sortere hva som er hva. Husk på polet har de mer enn 17000 produkter.

Hva er din beste vinopplevelse?

– Jeg har smakt verdens dyreste vin, og det var selvfølgelig fantastisk. Men det minnet som står sterkest var en kveld mannen min og jeg skulle smake en fin flaske, rett før min bok «Bobler» skulle lanseres. Alt skulle være i orden; ryddig stue, pent kledd og ungene lagt. Men det ble en kaoskveld. Vi var utslitt da vi omsider sank ned på gulvet i en haug med lego, men den champagnen var fantastisk. Ofte sparer vi det fineste, men kanskje det er på en tirsdag vi trenger det aller mest.

Hva er den største feilen folk gjør?

– At vi bare drikker, uten å snuse og smake. Gjør nesten din stor og stygg og kjenn etter og skyll rundt i hele munnen. Ta inn smaken på det du drikker og spiser.

Et par kjappe; hvordan velger vi vin?

– Velg en annen enn den du pleier. Spør de som jobber på vinmonopolet, de er så flinke og blir så glad hvis du spør, selv bruker jeg dem mye.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Karen Blixen «Syv fantastiske fortellinger», under psevdonymet Isak Dinesen i 1935. Den løftet meg over i voksenlitteraturens verden og åpnet et helt nytt univers for meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hverdagen. Jeg trives veldig godt med mann, unger, snø og jobb.

Hvem er din barndomshelt?

– Edith Piaf, foreldrene mine drev med musikk og jeg hørte mye forskjellige musikk som barn. Jeg forsto ikke ordene, men dramatikken og følsomheten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det hadde vært hyggelig, når jeg har med å så mye fantastisk vin og gjøre, at jeg ikke ble så lett fyllesyk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Har ikke så stor tro på demonstrasjonstog som metode, makten har flyttet seg til andre kanaler. Det kan være hyggelig og fint å føle fellesskapet, ja. Men hvor reelt og effektivt det er, vet jeg faktisk ikke.

Er det noe du angrer på?

– Året på folkehøyskole, når jeg kunne dratt ut i verden. Å lukke seg inne med røkelse og gitar innerst i en liten fjord, var litt vel innadvendt. Jo eldre jeg blir, desto mer setter jeg pris på utdanning nye erfaringer.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med nylig avdøde kokk Paul Bocuse, det hadde vært givende.