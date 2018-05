– Bli med på seilas

Lokale nyheter

Øyvind Jelstad (61) er leder av Regattakomiteen i Drammen Seilforening, som avholder onsdagsseilaser fra Solumsstrand.

Onsdagsregattaene startet opp på Solumsstrand sist onsdag, hva er dette og hvordan kan man delta?

– Regattaene er for kjølbåter, men trening og regattaer for de yngre med joller, foregår på Rødtangen. Men vi har ambisjoner om å få i gang et tilsvarende miljø med joller også på Solumsstrand. Det er bare å møte opp, si gjerne fra på klubbhuset en halv time før start. Ta med venner og familie som mannskap, eller møt opp, så finner vi båt hvor du kan være med som mannskap. De fleste som deltar er de faste, men vi mangler oftere mannskap enn at det står noen igjen på brygga. Vi ønsker å få flere ut på fjorden og du trenger ikke være habil seiler. Vi har også kjøpt et par båter som noen ungdommer kan få ansvaret for. Vi har mange barn med i jollemiljøet, men de har lett for å forsvinne ut, derfor rekrutterer vi dem nå når de er i ferd med å vokse ut av jollene. Vi håper å få til litt aktivitet rundt disse båtene. Se også www.dsf.no hvor seilingsbestemmelser er publisert. Påmelding klubbhuset Solumsstrand, eller: 97748392.

Systemet dere konkurrerer etter ligner litt på golf, kan du forklare litt?

– Det er jo forskjellige båter, de store går fortere enn små, derfor har hver enkelt båttype et handikap-tall og så multipliserer vi og får korrigert tid som vi rangerer etter. Vi seiler fram til St. hans og har en tilsvarende runde til høsten, og legger sammen. 2/3 av regattaene gjelder, så man er med i konkurransen selv om man ikke har deltatt på alle regattaene.

Starter du i regattaer selv?

– Ja, jeg prøver å få med flest mulig av onsdagsseilasene, og noen andre. Har blant annet ambisjoner om å seile Færderseilasen i år.

Hvordan plassering er din beste der, og hva slags båt har du?

– En Sun Fast 36´. Vi har vunnet en del ganger, har jo vært med i noen år.

Når startet din interesse for seiling?

– I relativt ung alder, familien har hytte på Tjøme, og jeg startet i sjøspeideren som 10-åring. Så seilte jeg gradene opp fra jolle til kjølbåt.

Hva er det beste med seiling, hvorfor blir noen lidenskapelig opptatt av denne sporten?

– Det er mange forskjellige ting: Å være ute i naturen og på fjorden, og benytte de kreftene som vind og vær gir. Å være skipper og din egen herre med ansvaret det innebærer, ta beslutninger og komme dit du vil – det gir en frihet og samtidig noen utfordringer. Og konkurranseaspektet i regatta, og å få til et teamarbeid, håndtering av båten og forskjellige sider og ulike kombinasjoner ved det.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den danske seileren Paul Elvstrøm (Olympisk seiler, 1928-2016, red.anm.) skrev en bok om seiling som har betydd mye for egen utvikling.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være i båt, gjerne med familien på tur i fint vær med god vind. Vi drar mye på lykke og fromme, litt av poenget er å tilpasse seg etter været, og ikke hvor vi MÅ være.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker single malt whisky som ankerdram med gode venner, etter en fin tur på fjorden.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Miljøperspektivet er viktig, vi må gjøre mer enn vi får til nå.

Er det noe du angrer på?

– Sikkert, men jeg grubler ikke på det.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Hadia Tajik, jeg har sans for hennes synspunkter og fordi hun har en annen bakgrunn er det spesielt interessant og relevant hvordan hun fyller rollen.