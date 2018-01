Bjørn har jobbet i skogen siden 1976 – har aldri sett lignende

Lokale nyheter

Trærne ligger strødd på alle kanter når naturforvalter Bjørn Ringstad i Drammen kommune tar Dagsavisen Fremtiden med seg på snøskutertur innover i skiløypene mot Hvalsdammen i Finnemarka. Mens mye av snøen har regnet bort fra trærne litt lenger ned i lavlandet, tynger den tunge snøen fremdeles trærne og greinene her, og har fått det ene treet etter det andre til å kollapse.

Og ikke nok med det: mange av trærne har falt over ledningene i lysløypenettet, så selv om kommunens skogsarbeidere jobber for harde livet og har fått fjernet et stort antall trær fra skiløypene, er det ikke lys å få om kvelden.

14 dagers rydding

– Vi har holdt på i 14 dager nå, forteller skogsarbeider Dag Ove Ellingsen.

Sammen med kollega Torbjørn Bogen er han nettopp ferdig med lunsjpause på kontoret på Sparavollen etter en hard formiddagsøkt med motorsaga i dyp snø.

Denne onsdagen er den aller verste dagen så langt, kan de to kollegene fortelle.

Ingen av de to skogsarbeiderne kan erindre lignende tilstander i Finnemarka.

Ille på 90-tallet

– Jeg husker det var veldig ille en gang midt på 90-tallet. Da fikk isete snø noen store trær til å falle, men det var jo på langt nær så ille som dette, sier Bogen.

Også på Nordbykollen og Strømsåsen melder skogsarbeidere om trefall i skiløypene, men ikke i så stort omfang som i Finnemarka.

Blokkert skiløype

De to skogsarbeiderne har rukket å rydde en hel del i skiløypene, men etter å ha kjørt et stykke innover i skogen, begynner trærne å dukke opp også midt i skiløypa. Til slutt er det ikke mulig å komme videre. Et tre blokkerer skiløypa på tvers og har tatt med seg en ledning i lysløypenettet nesten ned til bakkeplan. Den har nesten klart å få med seg en lyktestolpe i fallet – stolpen lener seg faretruende i 45 graders vinkel inn mot skiløypa.

Kan bli dyrt

Skogforvalter og skutersjåfør Bjørn Ringstad begynte å jobbe for kommunen i drammensskogene i 1976, og har siden den gang aldri sett noe lignende til årets trefall.

Han tror det vil bli en dyr affære å rydde opp i skogkaoset.

– Det påløper nok en kostnad på 400.000-500.000 kroner, sier han.

Snøen har ligget lenge på trærne i år og har blitt stadig tyngre.

– I de områdene som er hardest rammet har snøen ligget på trærne helt siden nyttår nå, sier skogforvalteren.

Fokuset nå er først å fremst å få fjernet trærne fra skiløypene. Ledningene og lyktestolpene må kommunen hyre inn elektrikere for å ordne, og Ringstad forteller at hele opprydningsjobben trolig ikke vil være ferdig før om et halvt års tid.

– Nå tar vi opprydding og skyver det til siden. Opphogginga tar vi til sommeren, sier Ringstad.