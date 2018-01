Betong, bob og en president

Fremtiden

ELISABETH HELGELAND WOLD

– Allez, Lazy! Allez!!

Vi har nettopp ankommet mammas venninne og hennes familie da sønnen i huset, Pettern, kommer drønnende ned den lange betongtrappen, han har bundet sitt røde akebrett fast i båndet på bikkja, og nå farer de i harde byks nedover. Pettern hyler og ler av glede, Lazy er lydhør men taus. Ingen skadde, bare latter etter målgang i murveggen til naboen over gata. Dette var fast prosedyre på vårturene til den morsomme familien på Bygdøy, lenge etter at snøen var smeltet. Pettern fant fram akebrettet mens andre klippet gresset, og han ønsket oss muntert velkommen, alltid. Jeg vet ikke hvor mange sesonger akebrettet hans levde, men bikkja ble gammel.

Men så var det aking på snø. Barndommens vintere var omtrent akkurat som denne 2017/2018. Store hvite hav utenfor stueveggene, brekte trær og hvitt landskap så langt øyet kan se. Fremdeles er det barna som finner størst glede blant snølykter og brøytekanter, mens vi voksne kanskje ikke er fullt så begeistret, der vi peser med høyt blodtrykk og svetter ut minst tre skjorter om dagen, for det er jo vi som må organisere den hvite mengden fra oven. I alle fall noen av oss. Men så gjør det kanskje godt for de ivrigste vinter-vennene i neste øyeblikk å spenne på seg skiene, med eller uten felle, for så å bykse til skogs innover i lysløypene.

Det var jo barndomslykke da vinteren kom. Gleden steg i takt med snøen som dalte, jo mer jo bedre. Og jubelen sto i taket om plutselig Kong Vinter dukket opp i oktober, minst to måneder for tidlig. Vi hentet med glede og entusiasme fram skiene og tok noen runder i hagen, og etterlot grønne spor på plenen. Og vinteren brakte mange aktiviteter med seg, også aking, som faktisk kunne begeistre både liten og stor.

Vi fikk en bob av vår snille pappa. Den var kjempekul, rød med fartsstriper og med nummer på siden, liksom helt proff. Vi kunne sitte flere i den og det gikk som ei kule ned bakken i hagen. En gang gikk det litt for fort, og kanskje var hun inspirert etter OL i Sapporo 1972 – min søsters venninne Berit. Hun var kanskje litt for ivrig, eller var det egentlig bare et uhell? Det var vår i lufta og akebakken i hagen hadde forvandlet seg til en ekte bobbane, til is. På toppen tok Berit plass i boben, singel denne gangen. Utfor bar det, og hvilken fart hun fikk! Hun suste av gårde, i Sapporo-fart – minst! Men hun klarte ikke å stoppe, uansett hvor mye hun dro i spakene. Hun hylte, først av fryd og så av skrekk, og boben fôr nedover, utfor bakken og over isen ved den svære bjørka, og nedover mot stortingspresident Ingvaldsens gjerde, og faktisk inn under gjerdet, og rett inn i et tre nedenfor presidentens tørkeplass. Og der stoppet den.

Det var nok første og siste gang stortingspresidenten nesten fikk en olympisk gren i bjørka si. Det gikk heldigvis bra med Berit i boben, men hun hadde virkelig fått prøve seg på glattisen, mellom Toppenhaugveien og Solbakken. Det er vel lite trolig at de to tingene hadde noe sammenheng, men Ingvaldsen gikk av som stortingspresident høsten etter.

Ellers akte vi i Furulund. Da de bygget den nye Bragernes skole var det ekstra gøy i den lange, glatte stien vår. Vi fant papplater som vi selvfølgelig adopterte, og nedover isen føyk vi i hundre. Jo flere som satt på, jo bedre. Enorme flak med folk nedover på blåisen, rett utfor skråninger og inn i trær. Rart det gikk bra!

Hele Toppenhaug samlet seg også i Strøtvetveien i tidlig ungdom. På kveldstid, i den nederste delen, fra Hanna Winsnes gate og ned til Sommerfrydveien. Der er et passe strekk hvor det var oversiktlig og hvor vi kunne oppdage bilene i god tid til å kaste oss inn i brøytekanten, eller til å stanse. Men det var sjelden biler, veien var vår. Det hadde blitt moderne med snowracer, en kjelketype som lå under mange juletrær på slutten av 70-tallet. Den var mørkeblå og grå, med avlangt sete med plass for to, men rekorden var vel fem eller seks, hvis noen sto. Det var nesten bare gutter som eide en snowracer, og vi jenter fikk sitte på, litt sånn 50-tall, da gutta kjørte motorsykkel med jentene som passasjerer. Rart egentlig, for i enda yngre år, i barnehagealder var både jenter og gutter opptatt av aking, og da var det ikke særlig ubalanse. Det var kanskje racer-aspektet som apelerte til guttene, kjelken hadde ratt og fartsstriper.

Et annet ake-minne er et som faktisk ikke involverte egen aking. Vi var omtrent 15 år og hadde «Pink-ladies-party» hos Vibeke, hvor vi sminket oss og dilla og dalla, da det ringte på døra. Utenfor i vinterværet sto «gutta våre» og ville veldig gjerne komme inn i varmen. Men gutter passer definitivt ikke inn i «Pink ladies»-terminologien, så etter litt surmuling forlot de åstedet, og vi låste døra. Plutselig hørte vi noen romsterende lyder ute fra trappeterrassen. Vi kikket ut vinduet, og der var de i full gang med å dra svære Glava-ruller ut i veien for å bruke dem som akebrett – nedover Strøtvetveien i hundre på enorme Glava-ruller. At de bare minutter i forveien ønsket å komme inn til oss, så ut til å være glemt for lengst. Hvordan det gikk med rullene som skulle isolere loftstua til Vibeke, vet jeg ikke. Men vi frøs aldri.

Og hva er det egentlig med voksne og aking? Da vi var små dro foreldrene våre i selskap som startet med at alle gjestene fikk beskjed om å møte på Kloptjern med akebrett eller kjelke, og en venninne har fortalt at hennes foreldre arrangerte akeparty, med fakler og akebrett fra Kolonihagene og nedover. Og en annen venninne ville gjerne ha aking som tema på sin 30-års dag, men vi hørte aldri mer om det. Nå blir hun 54, og vi venter fremdeles.