Bes om å ta imot åtte ekstra

Vedkommende mener det nå er kuttet ned så mye ved avdelingen for enslige, mindreårige, flyktninger, at man er nede på et absolutt minimum.

– Vi som har jobbet her en stund vet jo at konjunkturene svinger, men med så lite ressurser og ansatte kan vi ikke lenger kan gjøre en god jobb. Tidligere gjorde vi for eksempel hjemmebesøk hos ungdommene, som har flyttet ut av bofellesskapet og inn i egen bolig, omtrent hver måned. Nå er det kanskje bare fire ganger i året. Det er en veldig vanskelig situasjon, med utstrakt bruk av vikarer på grunn av mange sykemeldinger – og vi har måttet legge ned mange aktiviteter for ungdommene, sier den ansatte, som forteller om flere akuttinnleggelser grunnet psykiatri – fordi de ikke har kapasitet til å være så tett på ungdommene som de hadde villet.

– Vi er vel snart de eneste i Buskerud som fortsatt har et tilbud til disse unge, men selv om vi har kuttet ned fra tre til ett bofellesskap, handler alle møter om ytterligere innsparinger.

Mindre behov

Avdelingsleder Jo Vegard Berntzen, ved avdeling for enslige mindreårige flyktninger, bekrefter at situasjonen er utfordrende, men at det ikke er noe å gjøre når færre flyktninger ankommer landet.

– Behovet økte veldig for noen år siden, og på det meste tok vi imot 20 enslige ungdommer på bare ett år. I år ble vi bare bedt om å bosette fem, og dermed var det ikke behov for mer enn ett bofellesskap. De tre som eventuelt kommer nå er uansett såpass unge at de skal i fosterhjem – og dermed vil ikke dette gå på bekostning av våre generelle ressurser, forklarer Berntsen, som mener tilbudet til de enslige, mindreårige flyktningene vil opprettholdes i Drammen, så lenge de fortsatt anmodes om å bosette fem i året.

Skalert ned

Utdanningsdirektør Hilde Marie Schjerven er ikke enig i at det er kuttet i tilbudet.

– Det er skalert ned i henhold til redusert tilgang, og jeg synes politikerne skal ha ros for at de tenker det fortsatt skal være mulig å komme hit – når forespørselen kommer. Nå har Introduksjonssenteret og Senter for oppvekst vurdert anmodningen fra IMDi, og kommet fram til at vi har kapasitet til å imøtekomme forespørselen.

Schjerven forklarer at de kommunale virksomhetene hele tida er nødt til å tilpasse seg behovet, basert på politikernes vedtak, om de skal kunne drive så effektivt som mulig.

Hun frykter heller ikke at de ansattes kompetanse skal gå tapt.

– Nei, vi har så mange flinke folk – og kompetansen er jo der. Så om det kommer flere flyktninger igjen, og vi får en ny anmodning fra IMDi, er det vår oppgave å tilpasse oss det også. Og den evnen har vi i Drammen. Jeg har stor tro på vi klarer å bosette flere igjen også – om det blir nødvendig.