– Ja, hun vedgår å ha mottatt vederlag for arkitektoppdrag hun har gjort på fritiden, men det er også alt hun har tatt betalt for. Min klient mener hun ikke er skyldig i det hun er tiltalt for. Hun beklager derimot at hun har saksbehandlet søknader – basert på hennes egne tegninger – selv, sier Lars Christian Sunde til Dagsavisen Fremtiden i en liten pause.

Dette er blant argumentene forsvareren til den hovedtiltalte, kvinnelige byggesaksbehandleren (59) vil besvare aktoratets påstander med – under den fire uker lange rettssaken som startet i Drammen tingrett tirsdag.

30 tiltalepunkter

Rettens første dag går for en stor del med til aktor Anne Christine Stoltz Wennerstens innledningsforedrag. Utførlig loser hun tilhørerne gjennom dokumentasjonen bak de 30 tiltalepunktene. Totalt flere ringpermer fulle.

Ifølge aktor viser papirene at den kvinnelige tiltalte både har tatt seg betalt for arkitekttegninger og utforming av søknader – samt saksbehandling og godkjenning av de samme søknadene. Hun skal også ha forfalsket signaturen til en håndverker, som er ført opp som ansvarlig søker i nesten alle sakene, og misbrukt byggesaksavdelingens leders elektroniske signatur.

Den skriftlige dokumentasjonen består for det meste av dokumenter beslaglagt i kvinnens hus – og i hennes søsters bil, rett etter pågripelsen i januar 2016. (Politiets avlytting har avslørt at tiltalte ringte søsteren denne dagen – og ba henne fjerne en mengde dokumenter fra huset hennes.) Også utskrifter fra kommunens elektroniske logg – som viser hvem som har vært inne i systemet når, bankutskrifter, e-poster og sakspapirer av ymse slag er med i permene.

Mens Wennersten snakker følger de tiltalte nøye med. Begge er uttrykksløse. Kvinnen sitter stadig og noterer og tegner i en bok hun har med seg.

Vanlig praksis

– Det er helt på det rene at hun har tatt betalt for mer enn å tegne, sier Wennersten i nok en pause i retten.

Hun mener det er liten tvil om at kvinnen har gitt tiltakshavere fordeler og godkjenninger de ellers ikke ville ha fått, mot betaling.

– Korrupsjon er å gi noen utilbørlige fordeler – ved å misbruke sin stilling – mot betaling. Min klient har ikke mottatt betaling av noen tiltakshavere – men fått penger fra en kollega. Dette handler rett og slett om «kick back-honorarer» for formidling av oppdrag. Det er vanlig i flere bransjer, sier den mannlige tiltaltes forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Ifølge henne har hennes klient heller ikke kjent til at den kvinnelige kollegaen skal ha drevet med noe ulovlig.

