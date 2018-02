Bedre stilt på lederfronten

Fremtiden

– Jeg opplever at det er viktig med kjønnsbalanse i ledergruppene, og vi har fått flere siden jeg startet i 2014, sier utdanningsdirektør i Drammen kommune Jan Sivert Jøsendal.

Han tror flere mannlige skoleledere – over tid – kan bidra til større kjønnsbalanse også blant de øvrige ansatte, men innrømmer at rekrutteringen generelt er utfordrende.

– Det er høyere krav til en rektor i dag, enn for 15–20 år siden. Desto viktigere å legge til rette for gode utviklingsvilkår for de ansatte lederne. Jeg mener også vi har en konkurransedyktig lønn, både for lærere og rektorer, sier Jøsendal.