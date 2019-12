AURORA i Drammen: – Jeg vil bare skrike. Og danse. Og gråte.

Den norske popdronningen har allerede hatt en eventyrlig start på karrieren. I 2019 har hun turnert seg gjennom flere kriker og kroker i Norge enn noen gang tidligere, og søndag kveld står Drammen og Union Scene for tur.

Med musikk fra albumet Infections Of A Different Kind – Step 1 samt låter fra sitt kommende album skal hun nok en gang trollbinde hjemmefansen.

Aurora Aksnes er den norske sangeren og låtskriveren som står bak artistnavnet i store bokstaver. Og da AURORA høsten 2018 slapp sitt andre album, Infections Of A Different Kind – Step 1, ga hun et statement. For selv om hun fremstår som ydmykheten selv, har Aurora noe på hjertet.

LES OGSÅ: – Jeg er veldig glad i musikk som er «stor» og som minner folk på hvilket potensial de har

Vil skrike musikken

Hun vil dele de mange sidene av å være et menneske, gjennom tematikk som spenner fra det personlige til det politiske: fra kjærlighet og død til feminisme og miljøvern. Og når musikken starter er hun ikke blyg; hun vil skrike musikken. Danse den, og invitere publikum inn i sin verden.

– Jeg vil bare skrike. Og danse. Og gråte. Og lukke øynene. Jeg har mye å si, og jeg har folk som vil høre på det jeg har å si. Det er alt jeg trenger, sier artisten i pressemeldingen som følger turnéen.

FRA HØSTENS DEBATT: «Aurora, ikke vær et sverd» og «Det er ikke mulig å bruke henne som våpen»

– Alt er annerledes hver gang

Når AURORA kommer på besøk, kan man ikke med sikkerhet vite hva man har i vente.

– Alt er jo annerledes hver gang. Det føles nytt, og er nytt. Jeg lærer mye om meg selv på hver eneste konsert jeg gjør, og jeg utvikler meg veldig raskt. Så hvem vet hvordan det blir om noen måneder fra nå, forteller 23-åringen.

Dørene åpner 19:00. Konsertstart, Silja Sol 20:00, Put Your Hands Up for Neo-Tokyo 20:20. Konsertstart, Aurora 21:00. 18 års aldersgrense + vergeordning.