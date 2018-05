AUF-ere vil ha Eurovision-boikott, men Kolberg sier nei

Lokale nyheter

– Ved å sende en artist til Eurovision i Jerusalem, viser man at man til en viss grad godtar det Israel driver med, sier Karine Jonsrud Pedersen (18), nestleder i Buskerud AUF.

– Uakseptabelt

Hun og internasjonalt ansvarlig i Buskerud AUF Viktoria Saxegaard mener Norge bør gi et klart signal til Israel.

Selv om konkurransen er ment å være upolitisk, mener de den i praksis ikke er det.

– Vi kan ikke støtte et ESC i Jerusalem, fordi konkurransen er ment for å bygge broer. At konkurransen skal arrangeres av et land som bryter menneskerettigheter daglig, i en by der undertrykkelse og segregering er hverdagen til alle palestinere, er dermed uakseptabelt, sier de to AUF-erne.

De to jentene forteller at det gjorde sterkt inntrykk da de selv var på besøk i Palestina.

– Jerusalem skal egentlig være en internasjonal sone og en felles by for israelere og palestinere. Det er veldig tydelig at Israel har kontroll og at palestinere har ikke tilgang. Israel gjør det mer og mer til sin hovedstad, mens Palestina ikke har den muligheten, sier Saxegaard.

– Men skal man boikotte alle land som bryter menneskerettighetene i forbindelse med store internasjonale arrangementer?

– Jeg tenker at denne saken er spesiell siden det avholdes i en by som er så sentral i den konflikten. For mange palestinere er Jerusalem veldig viktig. Mange har ikke mulig til å reise inn dit en gang, svarer Saxegaard.

Ingen støtte fra Kolberg

Leder i Buskerud Ap og stortingsrepresentant Martin Kolberg er ikke enig med de to AUF-erne.

– Dette er en sak som NRK må få bestemme selv. Jeg synes vi som politikere skal være forsiktig med å blande oss direkte opp i hvor den typen konkuranser går av stabelen, men det betyr ikke at jeg ikke forstår bakgrunnen for det synspunktet, sier han.