Appen som gir hjelp i humlesuset

I takt med økningen i antall mikrobryggerier har valgets kvaler vokst. Men appen Untappd er en mulig veiviser:

Appen er et sosialt medium for ølhunder, der folk legger inn hvor de drikker hva, og legger inn karakterer på ølene. Appen er populær internasjonalt, og også i Norge. Mikrobryggeriet Disko har ikke lansert ølene sine på mer enn et par serveringssteder, men allerede har pilsen de lanserte fått 11 karakterer. I skrivende stund med et snitt på 3,52/5.

Om du liker et øl, kan du også slå opp lignende, eller finne ut hvilke steder i nærheten som selger ølet du leter etter.

På gimmicksiden er at du kan samle merker for ulike «bragder» i jakten på godt øl.

