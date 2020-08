Ansatt ved skole i Drammen smittet av korona

Én av de som nå har fått påvist smitte, er ansatt ved Åssiden skole. Det melder Drammen kommune.

I en pressemelding skriver de at vedkommende ikke har vært på jobb i perioden hvor man regnes som smittsom, og det er dermed ingen ansatte eller elever ved skolen som skal i karantene.

Av dem som nå har fått påvist smitte er det to som er nærkontakter av en person med kjent påvist smitte fra en annen kommune. De to øvrige personene som har fått påvist smitte, har vært på reise i utlandet. Én av de reisende kom hjem fra reise i et «grønt» land og er ikke pålagt noen karantene ved hjemkomst, mens den andre kom fra et «rødt» land og gikk i karantene da vedkommende var tilbake i Norge.

Med de fire nye smittetilfellene, har Drammen kommune fått seks bekreftede smittetilfeller de siste to ukene, etter en lang periode uten nye tilfeller i kommunen.

Totalt har 212 personer i kommunen fått påvist koronaviruset.

Kommunalsjef Thomas Larsen Sola er glad for at tilfellet knyttet til Åssiden skole ikke fører til at mange må settes i karantene.

- De som jobber med smittesporing sier at gikk bra denne gangen, men at det er viktig å være bevisst smittevernet på skolene. Både ansatte, elever og foreldre kan bli syke med koronaviruset, og det er viktig at alle følger de gode smittevernrådene som gis. Vi forbereder full oppstart av skolene neste uke, og ber alle være bevisste på sin egen helse, og la seg teste dersom de har luftveissymptomer. Vi har spesielt bedt våre ansatte på Åssiden være ekstra oppmerksomme på tegn på sykdom, siden en kollega har fått påvist koronasmitte, sier kommunalsjefen.