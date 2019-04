Angriper bypakka fra alle kanter

Frp tråkker nå til på en rekke fronter for å få skrinlagt Buskerudbypakke 2 (BBP2) og bomring i drammensområdet en gang for alle. Partiet har sendt inn interpellasjoner hvor de foreslår å skrinlegge BBP2 både i Buskerud fylkeskommune, i Nedre Eiker og i Drammen.

Buskerud først ut

Først ut var Buskerud, hvor gruppeleder i Buskerud Frp Lavrans Kierulf fremmet følgende interpellasjon i fylkestinget i går:

I den senere tid har vi sett at den folkelige motstand mot planene om bompengering og BBP 2 har vokst. 30.000 underskrifter er hentet inn imot planene, nye valglister er etablert som sier de er imot planene og både aviser og sosiale medier er fulle av kritikk av planene. Den siste utviklingen er at både Høyre og KrF og Senterpartiet nå indikerer at de er

Om dette er korrekt er det ikke lenger flertall i fylkestinget for BBP2 med tilhørende bomplaner. Da må dette settes på dagsorden så snart som mulig og arbeidet med alternativer kan starte (slik FrP en rekke ganger har foreslått).

Følgende foreslås:

1. Fylkestinget skrinlegger planene om BB2 og bompenger i Drammens-området.

2. Det legges fram sak om hvordan vi skal gå fram i dialog med staten for å sikre statlig bevilgninger til nødvendige veitiltak. Staten må bære byrden av disse som følge av Drammens posisjon som samferdselsknutepunkt.

– Det vi har er en pakke som er fullstendig uspiselig for innbyggerne, sa Kierulf da han fremmet interpellasjonen i fylkestinget.

Uklar fylkesordfører

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) hadde mulighet til å sørge for at interpellasjonen ikke ble stemt over, og var svært uklar i spørsmålet om hvorvidt han hadde planer om å gjøre dette.

– Konsekvensene er ikke forsvarlig utredet ifølge fylkesrådmannen, og fylkesordføreren sier seg enig i dette og går imot at fylkestinget stemmer over dette. Fylkesordfører mener det er helt feil å skrinlegge et slikt arbeid på bakgrunn av en interpellasjon, sa Ryberg fra talerstolen.

Det viste seg imidlertid at dette utspillet ikke betydde at fylkesordføreren sa nei til at interpellasjonen skulle stemmes over, noe som kom fram da MDG-representant Ståle Sørensen ba Ryberg om å klargjøre dette.

Droppet å behandle saken

Buskerud Høyres gruppeleder Rune Kjølstad ba om at fylkestinget utsetter å behandle saken.

– Vi kan ikke uten videre si at dette hopper vi på, uten å vite hva alternativet er, sa Kjølstad.

Kjølstads forslag om å ikke behandle saken i denne omgang fikk 19 stemmer, og ettersom det kun krevde en tredjedel av stemmene fra de 42 representantene å avvise behandling av forslaget, er behandlingen nå utsatt og Buskerudbypakke 2 lever videre inntil videre.

Partiene som stemte for å ikke behandle saken var Høyre, Venstre, SV og MDG.

Nedre Eiker neste

Neste slag om bompenger vil stå i kommunestyret i Nedre Eiker 30. april. Nedre Eiker starter sitt kommunestyremøte klokken 13.30 – tre og en halv time før bystyremøtet i Drammen. I begge møtene har Frp fremmet en interpellasjon om å skrinlegge bomring og BBP2 i Drammen og omegn.

Interpellasjoner behandles på forskjellige måter i Nedre Eiker og i Drammen. I Drammen stemmer bystyret vanligvis over interpellasjoner på lik linje med andre saker, mens i Nedre Eiker stemmer ikke kommunestyret over interpellasjoner, men de besvares av ordføreren.

Interpellasjonen i Nedre Eiker er ført i pennen av representantene Knut Gjerde og Kristin Løvås Gjerde. Sistnevnte har planer om å få saken opp til avstemning og håper at Høyre skal sørge for at BBP2 er skrinlagt allerede før den samme saken skal opp til avstemning i Drammen.

– Tre av dem som har skrevet under på at de er imot bompenger på valglista til Høyre i Nye Drammen sitter i kommunestyret i Nedre Eiker. Jeg tror de kan få med seg resten av gruppa og da vil vi ha flertall for dette forslaget sammen med Sp. Dette står fullt og helt på Høyre, sier Løvås Gjerde til Dagsavisen Fremtiden. Tor Tveter representerer Høyre i kommunestyret i Nedre Eiker og er også en av dem som har skrevet under på ordførerkandidat Fredrik Haanings lovnad om å forkaste BBP2. Han sier at han vil stemme for å skrinlegge bypakka dersom saken skal opp til avstemning i Nedre Eiker.

– Men jeg kan ikke si om min gruppe nå vil stemme for eller mot, understreker han, men legger til at det ikke er noen tradisjon for å stemme over saker som fremmes i interpellasjoner i Nedre Eiker.

Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye (Ap) legger vekt på det samme.

– Vi praktiserer ikke at vi har avstemninger på interpellasjoner, sier han til.

Men det betyr ikke at det ikke vil bli mulighet for å stemme over Frps forslag.

– Du kan reise en sak i møtet, det går. De har full anledning til å komme med et benkeforslag, sier ordføreren.

Han er på stående fot usikker på hvorvidt en tredjedel av representantene kan hindre at forslaget stemmes over, slik det skjedde i fylkestinget, men mener at han selv som ordfører har mulighet til å hindre at forslaget tas opp til avstemning. Hvorvidt han ønsker å gjøre det eller ei, vil han ikke si noe om.

– Det får vi se på. Jeg må først høre argumentene for at de gjør det, sier han.

Strid innad i Høyre

I Drammen er det sterke motsetninger innad i Høyre knyttet til hva som skal skje videre med Buskerudbypakke 2 og eventuell etablering av bomring.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) har varslet at han har planer om å stemme for pakka, og det samme har Høyres gruppeleder Tove Paule og Høyre-veteranen Johan Baumann.

Både Baumann og Paule har overfor Drammens Tidende uttalt seg svært kritisk til måten ordførerkandidat Fredrik Haaning har håndtert denne saken på.

Haaning har ikke tro på at det blir flertall for å stanse BBP2 i det i bystyret i Drammen kommende tirsdag, og nå er det usikkert hva Haaning vil stemme når saken kommer opp for bystyret. Han nekter å svare på hva han vil gjøre dersom partiet ber ham følge Paule og Opdal Hansen.

– Jeg kan ikke se at det er flertall i dagens bystyre. Vi skal ha en diskusjon på mandagens gruppemøte i Høyre, og hva som skjer der kan jeg ikke forskuttere, sier han til DT.