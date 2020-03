– All bevegelse er bra

Kristin Reine (55)

Leder av Drammen og Omegn Revmatologiske Forening og instruktør på varmtvannstrening som måtte stenge på grunn av Koronaviruset

Når måtte dere stenge treningene i på Drammensbadet?

– Onsdag 11. mars hadde vi siste trening, og fra fredag 13. ble det stengt. Først stengte vi kontoret vårt, og så mandagsklubben, og da Drammensbadet stengte, slapp vi å ta avgjørelsen om å stenge treningene.

Hva er tilbakemeldingene dere får fra trimmerne nå som det er stengt?

– De er jo kjempelei seg, men alle skjønner jo problematikken. Vanntreninga er todelt; det ene er trening og det andre er sosialt.

Hvem rammes hardest tror du?

– Medlemsmassen utgjør folk med relativt høy gjennomsnittsalder, den eldste er over 90. For mange er det den sosiale biten som kanskje rammes hardest. Men vi pleier å si ja takk begge deler hos oss, altså at vi legger vekt på både det sosiale og på treninga.

Hva er varmtvannstrening og hvem kan komme?

– Mange har ikke revmatisk diagnose, men treninga er for alle med «vondter», trening i varmt vann er bra for muskler og skjelett. Vi er 150 som trener, og har treninger fire dager i uka, med seks forskjellige tider. Noen kommer én dag, andre to eller tre eller fire dager i uka. Vi trener til musikk, og dette er ikke noe hvilehjem. Du bestemmer selv, ut ifra formen, men vår oppgave som instruktører er å motivere og å piske litt. Mange nye kan plutselig oppdage at de får noen flere vondter, og kan bli litt bekymra. Men det er flott sier vi, det betyr bare at de har brukt musklene. Det gir god balansetrening og trene i vannet.

Hvorfor dette god trening?

– Generelt for å holde seg i form med kondisjon og styrke. For de med revmatologisk sykdom, hjelper trening på med å bremse sykdomsutvikling og bedrer muskel- og leddfunksjoner. Det at treninga foregår i vann er mer skånsomt og gir bedre stabilitet, som igjen gjør at man klarer å ta i litt mer samtidig som det minsker belastning, og lindrer betennelser og smerter. Med trening i vann får du gjort mer, på land gjør det vondt. I vann klarer du å gi mer. Og så gir det livskvalitet.

Du er en av instruktørene, hvor lenge har du drevet med varmtvannstrening?

– Siden 1998, da jeg hadde en ulykke. Jeg har trent minimum to dager i uka i over 20 år, og hadde ikke fungert uten. Varmtvannstrening er styrke- og kondisjonstrening, og gir meg fri bevegelse som jeg ikke får til på land.

Hvordan går det med medlemmene som har varmtvannstrening nå, har du tips til tørrtrening hjemme?

– All bevegelse er bra. Foreningen har lagt ut treningstips på nettet. Det er ikke så mye som skal til, hver gang du reiser deg opp fra stolen, kan du gjenta noen ganger. Når du skal ta ut en asjett kan du gjøre det fire ganger i stedet for én. De unge med god fysikk, klarer seg jo bedre på land enn mange av oss andre.

Hva gjør du selv for å holde deg i form nå om dagen?

– Jeg prøver med øvelser, men vet av erfaring at alt du skal gjøre alene, funker dårlig, egentrening hjemme når du har vondt, er vanskelig. Men jeg får til noe. Og så bruker jeg litt slynge som førstehjelp, jeg har den i gangen, den er det første folk ser når de kommer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Norsk ordbok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å glede andre, og bidra med noe positivt.

Ditt beste karantenetips?

– Bruk hodet og fantasien. Forresten så nekter jeg å pusse vinduer og sånt. Det er ikke Koronaen som skal få meg til å gjøre det.

Hvem er din barndomshelt?

– Pappa og Sølvpilen.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Rotete, ja. Men jeg nekter jo å rydde nå. Men en gang vi hadde rydda kom kompisen til sønnen min på besøk, med følgende kommentar; «Kristn har du rydda, så fint det blei!»

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– For barns rettigheter. Alle barn har rett til minimum én god voksen.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke slo ut håret mer da jeg var yngre, og de som kjenner meg tenker sikkert nå: «Himmel og hav skulle du slått ut håret mer»?

Hvem ville du vært isolert med?

– Med hunden min.