40 båtførere kontrollert i Buskerud i 2018, mens 1.127 er kontrollert i Telemark

Det er likevel langt flere enn i fjor, da bare seks båtførere ble kontrollert i Buskerud i løpet av hele året. To av de 40 som ble kontrollert fikk forenklede forelegg av politiet, og hos to ble det påvist feil ved flytemidler. Ingen båtførere har blitt politianmeldt i Buskerud de to siste årene, melder Sør-Øst politidistrikt.