35.000 i bot for bønnespirekrim

Lokale nyheter

Bedriften ble politianmeldt av Mattilsynet etter at inspektører i november 2016 fant det ulovlige stoffet 6-benzyladenin i en spireprøve, skriver Dagbladet. Inspektørene skal også ha tatt med seg en kanne merket «oppvaskmiddel» som de fant under en trapp i lokalene, som viste seg å være væske med veksthormonet. Bruk kan forårsake for tidlig pubertet, forstyrre kvinners menstruasjonssyklus og øke faren for beinskjørhet.

Eier av bedriften benektet først at de brukte stoffet, som er mer utbredt i asiatisk bønneproduksjon, men innrømmet så at de tilsatte middelet for å se om det kunne få spirene til å virke friskere og mer vannfylte.

– Kynisk bruk av et ulovlig middel for å øke fortjenesten og oppnå konkurransefortrinn, sier Kvennejorde i Mattilsynet til avisen.

Innehaveren sier at hun synes reaksjonen er svært streng. Hun har forklart at middelet ble foreslått av ansatte og tatt med hjem fra utlandet, uten at hun visste at det inneholdt stoffer som kunne være ulovlige. Det erkjenner hun at hun burde sjekket som eier.

Spirene ble trukket fra markedet med en gang prøvesvarene var klare. Politijurist Dag Lyngås i Sør-Øst politidistrikt Drammen sier at forelegget på 35 000 kroner ble vedtatt og saken avsluttet 4. september i fjor. Mattilsynet ønsket at innehaver skulle ha mistet retten til å drive matproduksjon.