– Jeg fikk vite det i går, av en ansatt som hadde blitt kontaktet av noen elever. Via sosiale medier hadde de fått kjennskap til dødsfallet, sier Jan Dag Michalsen, rektor på Galterud skole - der Fatih Karaboyun hadde jobbet i vel et halvt år.

Han forteller at Karaboyun gikk siste året av lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge, og hadde tatt på seg jobben på Galterud ved siden av studiene for å få mer erfaring.

Minnemarkering mandag

– Han var en utrolig fin person. Veldig rolig og han kom godt inn på elevene. Karaboyun gjorde alltid det han skulle, og var svært målrettet. Selv om han bare var 22 år var han klar på at det var lærer han skulle bli, og han valgte å jobbe her for å skaffe seg mer erfaring med yrket han hadde valgt. Også møtte han alltid opp godt forberedt, det har han fått mye skryt for her.

Michalsen beskriver meldingen om Karaboyuns bortgang som en sjokkbeskjed.

– Han vil bli veldig savnet. Det første vi skal gjøre mandag, når skolen starter igjen etter juleferien, er å holde en minnemarkering for elevene han har jobbet tettest med - og oss i personalet. Gjennom den tiden han har vært her snakket jeg med ham ved flere anledninger, og alle ansatte her kjente ham godt. Så hadde han også selv vært elev på Galterud.

Lot seg ikke redde

Det var Alanyaposten som først skrev om trafikkulykken som skjedde 21. desember. Den skal ha funnet sted åtte kilometer unna hovedveien mellom Seydişehir og Beyşehir i den tyrkiske provinsen Konya. Konya ligger omtrent 20 mil nordøst for feriebyen Alanya. Alle de tre mennene som satt i bilen ble hardt skadet, da bilen veltet og havnet på taket.

Karaoyun skal ha blitt fastklemt i bilen, men redningsmannskapene og innbyggere ved ulykkesstdet fikk ham løs. Han ble fraktet til et offentlig sykehus i byen Seydişehir, der intensivavdelingen behandlet ham i flere dager. Dessverre lyktes de ikke med å redde den unge mannens liv.

Drammens Tidende har vært i kontakt med Karaboyuns onkel Ali Almaz som bekrefter at det er hans nevø som gikk bort. Almaz beskriver nevøen som svært snill og hjelpsom, at han var veldig glad i elevene sine - og godt likt av alle som møtte ham.