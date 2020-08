Legger ned postkontoret: – Uakseptabelt at store grupper mister grunnleggende banktjenester

Nedleggelsen er en del av Posten Norges omlegging fra postkontor til Post i butikk, og totalt 25 postkontor legges ned over hele landet de neste 2,5 årene.

Bare seks postkontor vil bestå etter den varslede nedleggelsen, ifølge FriFagbevegelse. Fem av dem ligger i Oslo, det sjette i Longyearbyen.

– Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge.

Frem til nå har man hatt mulighet til å veksle, sette inn og ta ut kontanter hos postkontoret, istedenfor å måtte dra til banken. Dette er det ikke mulig å gjøre i Post i butikk.

– Vi skulle gjerne fortsatt å tilby denne tjenesten, men det er ikke opp til oss, understreker Pettersen i Posten Norge.

Rammer sårbare grupper

At tjenesten blir borte vil spesielt ramme ikke-digitale brukere og folk uten bankkort og pin, som gjerne defineres som sårbare grupper.

Ifølge Gerd Øiahals, leder i Fagforbundet Post og finans er det anslått at dette gjelder mellom 30 og 35.000 personer.

Til FriFagbevegelse sier Øiahals at situasjonen gir grunn til bekymring.

– Vi er bekymret for de mange brukerne som nå rammes. Vi har stilt krav om at regjeringen må komme på banen, men det har ikke skjedd, vi har talt for døve ører. Det er uakseptabelt at store grupper mister grunnleggende banktjenester, sier Gerd Øiahals.

Flere Post i butikk

Selv om langt færre sender brev, blir netthandel stadig mer populært. Det fører til at Posten Norge øker antall Post i butikk.

For mens Strømsø postkontor kun er åpent til 17 på hverdager og 14 på lørdager, gjør matbutikkenes lange åpningstider det langt lettere å hente pakker og brev etter arbeidstid.

Nøyaktig hvor mange flere Post i butikk Drammen vil få de neste årene, er det ifølge Pettersen for tidlig å si noe om.

– Kan vi forvente en Post i butikk i samme område som postkontoret som stenges?

– Det blir ikke nødvendigvis på samme sted, men Post i butikk skal være på steder der det ferdes mye mennesker, og siden postkontorene har vært plassert på sentrale steder, er det naturlig å se om vi kan få Post i butikk i nærheten, sier Pettersen til Dagsavisen Fremtiden.

I Drammen er det i dag åtte dagligvarebutikker med Post i butikk, fordelt på Austad, Gulskogen, Bragernes, Brakerøya, Konnerud, Åskollen samt to Post i butikk på Åssiden.

Døgntilgjengelige pakkebokser

I tillegg til flere Post i butikk, skal Posten kjøre ut flere selvbetjeningsløsninger, slik man ikke trenger å dra til butikken for å sende tilbake skoene som viste seg å være en amerikansk størrelse 7, istedenfor UK-størrelse 7. Et eksempel på dette er pakkebokser.

– Pakkeboksene er et skap med mange luker, som utplasseres på et sted der folk bor og ferdes. Pakken man har bestilt leveres i luken. Den som har bestilt får en melding på telefonen sin, og bruker en app til å åpne luken når man er utenfor pakkeboksen. Dette gjøres via Bluetooth, og tjenesten kan benyttes hele døgnet, sier Pettersen.

Det siste halve året har Posten kjørt et prøveprosjekt med pakkebokser i Oslo, blant annet på t-banestasjoner. Pettersen forteller at de ser for seg å tilby pakkebokser på 1.000 steder i landet i løpet av neste år.

– Vil Drammen være et av de stedene?

– Det er store muligheter for det.

Disse postkontorene erstattes med Post i Butikk: