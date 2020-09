Lasse Vegas og Mirabai Hipphurra slapp unna med skrekken – startet underskriftskampanje

Lasse Vegas Ekrem (44) og Mirabai Hipphurra Hillestad (38) skulle bare kjøre hjem fra butikken onsdag formiddag. Hillestad, som kjørte bilen, slo på blinklyset og bremset ned da hun skulle ta av fra Gamle sørlandske nedenfor bakketoppen ved Sagatun og inn på Gundesøhagen. Mens Hillestad stod og ventet på at det skulle bli klart i motgående retning, stusset hun over at bilen som kjørte mot henne bremset ned. Så smalt det.

– Jeg kikket bakover før jeg bremset ned, og da var det ingen biler som hadde kommet over bakketoppen bak meg. Jeg rakk ikke å reagere en gang før en bil krasjet inn i oss bakfra, sier Hillestad, som senere fikk høre fra føreren av bilen som kom i motgående retning at de så den andre bilen kjøre ned bakken i stor fart – og at de bremset fordi de skjønte hva som kom til å skje.

Føreren av den andre bilen fikk førerkortet beslaglagt av politiet, ifølge Drammens Tidende.

Les også: Lars Gule hardt ut mot «uansvarlig aktivisme» (+)

– Det var bare flaks

Hillestad og Ekrem forteller at ulykken gikk som i sakte film. Bilen deres ble dyttet flere meter etter sammenstøtet, og inn i tilhengeren til bilen som hadde bremset ned. Bilen ble derfor bulket også i fronten, i tillegg til skader på baksiden og knust frontrute. Samboerparet slapp derimot fra ulykken uten fysiske skader.

– Det var bare flaks at det gikk så bra som det gikk, og at vi kan stå her nå i dag. Dette kunne virkelig gått galt – tenk hvis barna våre hadde vært i baksetet, sier Ekrem alvorlig.

– Jeg er så takknemlig for dem som så ulykken. De stoppet, ringte politiet for oss og passet på at det gikk bra med oss. Vi var jo helt i sjokk selv, så all ære til dem, legger Hillestad til.

Hillestad skulle svinge inn på Gundesøhagen, øverst på bildet. I stedet ble bilen dyttet helt til innkjøringen nedenfor, hvor den krasjet med en tilhenger. Foto: Helle Svanevik

Les også: Skoler og sykehjem i fare for å bli utsatt

Startet underskriftskampanje

Da de bor på andre siden av gjerdet ved bakketoppen på fylkesveien, har Hillestad og Ekrem gjort seg oppmerksomme på at både biler og motorsykler kjører denne strekningen i langt høyere hastighet enn 70 kilometer i timen, som er fartsgrensen. Etter onsdagens ulykke rant begeret over for Ekrem, som nå har startet underskriftskampanjen «Fartsreduksjon og fotoboks ved Sagatun i Skoger» på Minsak.no i forsøk på å få gjort noe med råkjøringen.

– Det er kanskje ikke så realistisk å prøve å få ned fartsgrensen, og det er jo ikke sikkert det hadde gjort noen forskjell, heller. Men hvis vi hadde fått opp fotobokser i begge retninger her, ville nok folk blitt mer forsiktige, sier Eikrem og fortsetter:

– Rett på andre siden av veien her, er det en lekeplass. Barn går over veien, og kommer det en bil over bakketoppen er det ikke sikkert barnet ser bilen- eller at bilen ser barnet før det er for sent. Rundt svingen lenger ned på strekningen er det en barneskole. Det er ikke trygt.

Her burde det ifølge Eikrem og Hillestad bli satt opp fotobokser, da det kan bli farlig når bilister ikke respekterer fartsgrensen på 70 kilometer i timen. Foto: Helle Svanevik

Eikrems kampanje ble startet torsdag, altså dagen etter ulykken, og den har i skrivende stund 65 av 300 underskrifter. Ifølge Minsaks retningslinjer, kan man her som innbygger komme med forslag man mener burde settes på den politiske dagsorden. Man har derimot ikke krav på et bestemt utfall dersom man oppnår nok underskrifter. Eikrems innbyggerforslag er aktivt frem til 31. desember i år.

Les også: Henriette hengte opp familiebilder på koronapasientenes rom: – Fikk dem til å fortelle meg om dem

– Vi vil til enhver tid vurdere veinettet

Seniorrådgiver og koordinator for skiltforvaltning i Viken fylkeskommune, Trond Kristoffersen, forteller at han ikke er kjent med den aktuelle strekningen enda.

– Viken fylkeskommune tok over ansvaret for denne strekningen først ved årsskiftet, og det gjør at det tar tid før vi får en totaloversikt over veinettet, som består av fem og et halvt tusen kilometer vei.

Les også: Denne gjengen mener de vet hva som vil trekke flere turister til Drammen

Kristoffersen opplyser videre at det er fylkeskommunen som eventuelt må søke Statens vegvesen om å få sette opp fotobokser, og at vegvesnet på sin side registrerer og analyserer trafikkulykker på norske veier, og vurderer om veipunkter- eller strekninger oppfyller kriteriene til å få satt opp en fotoboks.

– Vi vil til enhver tid vurdere veinettet ut ifra hendelser og ulykker, og vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå ulykker. Men, jeg kan ikke si noe om hvorvidt man burde søke om å sette opp fotobokser ved Sagatun før vi har sett på ulykkessituasjonen, sier Kristoffersen.

Les også: Slik blir kulturhøsten for barn og unge

– Hjelper ikke å sette ned grensa

Kristoffersen forteller at han tidligere har jobbet med trafikksikkerhet i både politiet og Statens vegvesen i mange år, og at hans erfaring er at det å sette ned fartsgrensen i 70-sonen på Gamle sørlandske ikke nødvendigvis vil føre til at fartsgrensen vil bli holdt.

– Jeg har jobbet med fartskontroller i politiet, og det vi ser i forbindelse med dette, er at hvis noen kjører veldig fort, så hjelper det ikke å sette ned grensa. Da er det viktig med andre tiltak som holdningsskapende arbeid via skolen og Trygg Trafikk, og trafikkovervåkning av politiet.