– Jeg har kommet til at jeg har lyst til å se etter nye oppgaver utenfor Oslo-politikken. Derfor har jeg gitt beskjed til valgkomiteen i bystyregruppen om at jeg ikke er aktuell som gruppeleder og heltidspolitiker for Høyre på Rådhuset. Jeg skal fortsatt være et medlem av bystyret, delta i utformingen av Høyres politikk og kjempe for gjennomslag for Høyres løsninger. Det gleder jeg meg til.

Det skriver Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg på sin egen Facebookside.

Høyre gjorde et dårlig valg i høst der de fikk 25,4 prosents oppslutning, en nedgang fra 31,8 prosent. Likevel ble de Oslos største parti.

Stortingsvara for Buskerud Høyre

Lae Solberg har ledet Høyres gruppe i bystyret i fire år, og var Høyres byrådslederkandidat. Før det var han finansbyråd under byrådsleder Stian Berger Røsland.

Solberg var formann i Drammen Unge Høyre i 1989, og var også medlem i arbeidsutvalget i Buskerud Unge Høyre samme år. Deretter ble han 1. viseformann i Buskerud Unge Høyre fra 1989 til 1991, og formann i samme forening fra 1991 til 1992. Fra 1992 til 1994 var Solberg medlem i sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund og samtidig 5. vararepresentant til Stortinget fra Buskerud for Høyre fra 1993 til 1997.

I 1995 ble Eirik Lae Solberg valgt inn i bystyret i Drammen og satt der fram til 1999. Fra 1997 til 1998 var han også medlem i foreningsstyret i Drammen Høyre.

I sin rikspolitiske karriere har han vært politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe og i Nærings- og handelsdepartementet, statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og i Moderniseringsdepartementet. Han har også vært statssekretær for næringsminister Monica Mæland i Nærings- og fiskeridepartementet. Utenfor politikken har han blant annet jobbet tre år som kommunikasjonsdirektør i Microsoft, fra 2006 til 2009.