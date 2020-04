– Dette er en trist beskjed å få for de pårørende, og det er en trist beskjed å få for oss som kommune. Det minner oss om alvoret og viktigheten av å være observant på smitte. Vi kondolerer til familien, sa Johannessen under kommunens daglige pressekonferanse.

Johannessen opplyste at den avdøde kvinnen på 90 år hadde underliggende sykdom.

Tidligere i dag opplyste kommunen om at det var seks nye smittetilfeller det siste døgnet, og at 118 personer så langt har blitt smittet.

55 personer er så langt døde av covid-19-sykdom i Norge.

LES OGSÅ: Seks nye smittetilfeller i Drammen