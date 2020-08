Kunst Elva Rundt avlyst - tre dager før utstillingen

– Vi mente vi hadde tenkt på alt, og forhørte oss til og med Folkehelseinstituttet og politiet senest denne uken for å være sikre. Begge instanser berømte vår innsats for smittevern, og var positive til arrangementet som sådan. De la likevel vekt på at utfordringen ligger hos hver enkelt, og hvorvidt man klarer å holde avstand - og holder seg borte hvis man har symptomer, forteller arrangør Horgen.

Hun roser alle kunstnerne, som sto klare til vise fram arbeidene sine på søndag, for stor velvillighet og tilpasningsevne med hensyn til å følge alle smittevernregler.

Landets lengste utstilling

– Siden utstillingen strekker seg over en strekning på cirka tre kilometer, varer i fem timer og holdes utendørs - fra bro til bro i Drammen sentrum - mente vi det var fullt mulig å overholde smittevernreglene, forteller arrangør Rita Havikhagen Horgen.

Den store kunstutstillingen, der omtrent 100 kunstnere viser fram arbeidene sine fra hver sin stand langsmed «løypa», har etter hvert blitt et kjent og kjært innslag i bybildet hver sensommer. Her deltar både profesjonelle kunstnere og glade amatører, og for noen blir dette starten på en kunstnerkarriere. Søndagens utstilling ville ha blitt 12. gangen Kunst Elva Rundt arrangeres.

Verdt det likevel

Torsdag ble imidlertid følgende melding lagt ut på utstillingens facebookside: «Det blir folketomt rundt elva på søndag. Kommunen har i dag varslet å trekke tillatelsen vår om å stille ut Kunst Elva Rundt. Vi poster heller kunst på sosiale medier hele dagen, så følg med!»

Senere kom det også en pressemelding. Her sto det at de lokale myndighetene med dette trumfet både FHI, politiet og arrangørene, men at man på ingen måte ønsket å lete etter en syndebukk.

– Dette er i hovedsak koronapandemiens skyld. Vi prøvde hardt å få til noe fantastisk i en tung tid, og selv om vi måtte avlyse i 12. time var det innsatsen verdt, understreker Horgen overfor Dagsavisen Fremtiden.

Tidlig kontakt

– Dette er først og fremst leit for alle parter, sier kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet, Jorunn Staavi Larsen.

Ifølge henne kommer salgsutstillingen langs Drammenselva inn under forskriftens paragraf 13c om midlertidige markeder, og at kommunen derfor ikke hadde noe annet valg enn å stoppe arrangementet.

Rita Havikhagen Horgen råder Drammens kunstinteresserte til å søke opp gruppen «ÅRETS UTSTILLERE 2020 - KUNST ELVA RUNDT» på Facebook. Så kan de likevel få en smakebit av kunsten som egentlig skulle vært stilt ut langs elva søndag. Også lover hun at utstillingen kommer styrket tilbake ved første mulighet.

