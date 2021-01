Kun fem koronasmittede i Drammen siste døgn: – Isolert sett veldig bra

Fem personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Kun én av dem er nærkontakt av et tidligere påvist tilfelle, opplyser kommunen.

Tre har fått påvist koronasmitte etter hjemkomst fra reiser i utlandet, mens smittesporing fortsatt pågår for den siste.

Kun to ganger siden slutten av oktober er det påvist færre enn fem nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune.

– Isolert sett er det veldig bra at smittetallet er så lavt som fem. Men vi vet at det er smitte i samfunnet og at tallene svinger fra dag til dag. Så vi kan ikke konkludere på noe vis om at smitten er på vei ned i drammenssamfunnet som følge av dagens rapporterte tall. I går rapporterte vi noen av de høyeste tallene for én enkeltdag den siste måneden. Så det kan svinge mye fra dag til dag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Kan fortsatt stige

Sagberg sier at smittevernmiljøet i Drammen kommune fortsatt er forberedt på at smittetrykket kan stige i tiden fremover.

– Det har foreløpig bare gått én uke siden nyttår, og det vil fortsatt gå minst én uke før vi kan konkludere med hvordan jule- og nyttårshelgen har påvirket smittetallene. I tillegg har vi noen kalde dager for tiden, og vi er inne i en periode hvor vi ofte oppholder oss mer inne og tettere sammen. Men forhåpentligvis vil de nasjonale anbefalingene om at vi ikke går besøk til hverandre, være effektivt og bidra til at smittespredningen begrenses, sier Sagberg.

Vaksineringen i gang

Vaksineringen av beboere på sykehjemmene i Drammen kommune startet i går. I løpet av et par ukers tid er målet at alle beboerne ved sykehjemmene som ønsker vaksinen, skal ha blitt vaksinert.

Parallelt med vaksineringen av beboerne starter også vaksineringen av utvalgte helsepersonellgrupper i kommunen. Denne vaksineringen kommer etter planen i gang kommende uke.

Når beboerne på sykehjemmene er vaksinert, starter vaksinasjonen av andre prioriterte grupper. Listen over hvilken rekkefølge de ulike gruppene prioriteres for vaksine finnes på Folkehelseinstituttets sider.

– Ingen som er folkeregistrert med adresse i Drammen kommune, trenger å ta kontakt med kommunen for å bli satt i vaksinasjonskø. Alle innbyggere blir kontaktet av kommunen når det nærmer seg deres tur til å bli vaksinert, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.