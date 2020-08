Dagsavisen Fremtiden møtte spente og litt nervøse skuespillere fra Konnerud og Skoger historielags Dramatiske selskap på kirkens sørside, rett før de skulle innta «scenen» for sitt historisk spel. I anledning Skoger gamle kirkes 800-års jubileum var spelet en av ingrediensene til bursdagsfeiringen av Drammens eldste bygning.

Jan Sundby Ekeberg og Bent Lønrusten, eller greven og presten i det historiske spelet. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

På kirkens sørside hadde de søkt ly for folkehavet på den andre siden, ingen måtte jo se aktørene FØR spelet. Det bød på noen utfordringer, siden lyden måtte prøves i forkant. Men med egne klær som kamuflerte tidsriktige middelalderkostymer, greide gjengen og snike seg forbi folket på kirkebakken, og ned til scenen for lydsjekk – nesten uten å bli oppdaget.

Skuespillerne rett før de inntar kirkebakken med sitt historiske spel. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Debut og sorti

– Vi hadde en samling før sommeren, men så måtte hver og en øve for seg selv, forteller regissør Ingeborg Amalie Hanssen, som også er kjent for å være kunstnerisk leder for «Prøysen på Fossesholm».

Flere av skuespillerne er aktive også med andre prosjekter, en av dem er Bent Lønrusten.

- I dag er jeg prest i morgen er jeg med Kristopher Schau i Podcasten "Rekommandert" som sendes fra Union Scene, ler "prest" Lønrusten.

Vi drar kjensel på en kjent drammensfotograf, som for anledningen har «nye» briller og ukjent tanngard.

– Jeg ble med på betingelse at jeg ikke skulle ha for mange replikker å øve på, forteller en spent Arild Sønstrød før forestillingen, og legger til; Jeg har én replikk: Jeg skal si «JA».

Sønstrød har vært med i Det Dramatiske Selskap i noen år, men ikke som skuespiller, han forteller at dette er første – og siste gang.

– Så du debuterer på Skoger gamle kirkes 800 års jubileum, med din replikk?

– Ja, og jeg gir meg på høyden, ler Sønstrød.

Laila Klem Tveten, Arild Sønstrød og Wilfred Liljeroos. Sønstrød for anledningen med nye tenner. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Det historiske spelet ble vist i tre tablåer, skrevet av blant andre Jan Ekeberg, Kai Roger Olsen og Bent Lønrusten i Skoger og Konnerud Historielags Det Dramatiske Selskab. Historien som publikum fikk se på kirkebakken handlet om tida før kirken ble bygget, det store lynnedslaget og begynnelsen av 1800-tallet med presten Lund, som var en god mann og en markant skikkelse i bygda.

Men la oss ta feiringen på Hanaval i Skoger i kronologisk rekkefølge. Feiringen startet med at klokkene ringte, også dét er mange år siden. Men nå har kirken fått satt i stand klokketårnet, og kimingen ljomet utover Skogerbygda til glede for alle fremmøtte ute og inne. Det var satt opp storskjerm utenfor, så alle kunne få med seg festgudstjenesten med biskopen, prosten, sognepresten, fylkesordfører og ordfører, og de andre som satt inne i kirken.

Halldis Sørby fra Menighetsrådet innledet festgudstjenesten som også ble vist på storskjerm utenfor. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Rikard Løvehjerte og Robin Hood

Halldis Sørby fra menighetsrådet innledet etter inngangsprosesjonen. Hun fortalte om kirkens historie fra de aller tidligste år, og at den eldste stokken i bygningen er datert 1196, og den yngste 1220. Sørby minnet oss på historien om den gangen det hersket strid mellom konge og kirkemagt, og at Skoger gamle kirke og 17 andre middelalderkirker, er resultatet av Baglernes opprør. Sørby trekker artige tidsparaleller, med Englands kong Rikard 1 Løvehjerte som var konge og at dette var tidsperioden hvor Robin Hood kjempet de fattiges sak i Sherwoodskogen.

Postludium med biskop Myrseth, prost Berger og sogneprest Schmidt Johansen i prosesjonen. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Tusenvis av mennesker

Biskop Jan Otto Myrseth holdt deretter sin preken, hvor også han naturlig nok kom inn på 800-års historie.

– Tankene mine går i ydmykhet til alle dem som har vært her før meg, dåpsbarn, konfirmanter, brudepar og sørgende familier. 1000-vis har sittet her gjennom årenes løp, sa biskopen, og innrømmet at det var første hang han besøkte Skoger gamle kirke. Han dvelte ved livene til alle dem som har vært i og utenfor kirken, og han snakket om kirken som møteplass og nyhetsformidler – på kirkebakken fikk folk siste nytt. Videre oppfordret han oss som lever i 2020 til å takke, og til å tenke kritisk gjennom hvordan vi vil forvalte det vi har fått:

– Vi kan ikke lukke øynene for truslene som rammer jorda og menneskene.

Musikk-galleriet: Ingeborg Soot, Magnus Aannestad Oset, Julie Davidsen og Victor Riakhin. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Vipps på salmetavla

Sogneprest i Skoger, Margrete Schmidt Johansen bandt det hele sammen inne i kirken, sammen med prost Kjell Ivar Berger. Sistnevnte fleipet litt med at istedenfor salmenummer på kirkeveggen, sto det nå et vipsnummer – på grunn av smittevernhensyn kunne ikke kollekt samles inn på tradisjonell måte.

Sterke krefter sto for det musikalske; Ingeborg Soot sang, Magnus Aannestad Oseth, trompet, Julie Davidsen, fløyte og kantor var Victor Riakhin, samt noen sangere fra koret Chorisma. Den kirkelige delen av 800-års markeringen ble avsluttet med stående menighet til «Gud signe vårt dyre fedreland».

Ved kirkekaffen ble det holdt taler ved Konnerud og Skogers historielag, samt ordfører Monica Myrvold Berg.

Fylkesordfører Roger Ryberg og ordfører Monica Myrvold Berg på vei ut til kirkekaffe. Foto: Elisabeth Helgeland Wold