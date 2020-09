På et par av tunene ved Friluftsmuseet i skogen bak Spiralen, er det full aktivitet hver dag denne uka. Det er Fortidsminneforeningen som i samarbeid med Drammens museum arrangerer kurs i tradisjonshåndverk.

En av deltakerne er Anna Harstad, som er fra Kongsberg. Hun fikk tilbud om å være med av en av kursholderne som hun jobbet for i sommer.

Anna Harstad er skoleelev i andre klasse på videregående. Nå har hun funnet sin plass blant gammel byggeskikk. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Ung rekruttering

– Det var faktisk etter et foredrag på skolen at jeg ble litt nysgjerrig på hva gammel byggeskikk var for noe. Jeg har alltid hatt sans for det gamle, jeg har det fra mamma og pappa.

Anna har kun tre redskaper til rådighet, slik som gammel byggemetode har. Det er kun håndsag, klubbe og stemjern som skal brukes, i tillegg til måleinstrumenter.

Elevene skal sette opp en stolpeverkskonstrukson, et hus som skal fungere som et lager på Friluftsmuseet. Og de håper på en god beliggenhet, så turgåere og andre kan se det nye tilskuddet, og hvordan nybygg med gammel byggemetode ser ut.

Er det ikke fristende å gripe etter mer moderne redskap?

– He-he, jo noen ganger skulle jeg gjerne hatt hjelp fra elektrisk verktøy, smiler Anna, som legger til at denne måten å jobbe på er mer fysisk anstrengende enn det vanlige tømrerfaget.

Det er Fortidsminneforeningens Hedda Skagen Paulson og Joakim Rehaug Roth som forteller om opplegget på Friluftsmuseet, om hva som skjer og hva som bygges eller settes i stand.

– Workshop i Drammen er spesiell da vi arrangerer to kurs på samme sted. Her har vi både erfarne håndverkere og skoleelever. På den måten håper vi å få et godt læringsutbytte og nettverksbygging deltakerne imellom, redegjør Skagen Paulson.

I dette tilfelle er det skoleelever fra Åssiden videregående som deltar på det ene kurset, og det andre er for erfarne håndverkere fra distriktet.

Hedda Skagen Paulson ved Fortidsminneforeningen er med å arrangere workshop på Friluftsmuseet. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Kompetanseoverføring

– Kjernen for kursene, eller Workshopene her oppe er kompetanseoverføring og istandsetting. Gjennom uka får deltakerne lære seg tradisjonshåndverk, elevene skal lære å lage stolpeverk på tradisjonell måte med bare håndverktøy, og sette opp en egen bygning. Håndverkerne skal på kurs i restaureringslaft, de skal blant annet sette i stand Straumelåven, på Numedalstunet. Tømmeret skal kløyves og måles opp på tradisjonelt vis, forteller Skagen Paulson og nevner også de som er formidlere på workshopen; Audun Eken, Glenn-Terje Løken og Ivar Jørstad, Hans Andreas Lien og Knut Olav Dokken.

Gjengen fra Åssiden videregående, arrangører og formidlere foran det som skal bli et hus laget på gamlemåten. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Dyktige elever

De 10 eleven fra Åssiden som får delta på kurset, er håndplukket av lærerne, og siden Åssiden videregående er Norges største på byggfag, er disse elvene ekstra ivrige.

– Elevene skal forhåpentlig få inspirasjon til å jobbe med bygningsvern i framtida, og kanskje får de en lærlingplass i et firma som driver med nettopp det, sier Hedda Skagen Paulson.

Bakgrunnen for prosjektet er at Fortidsminneforeningen fikk i 2015 41 mill. til prosjektet Kulturminner for alle. Mange av disse midlene blir brukt til å arrangere workshop i tradisjonshåndverk rundt om i landet, forklarer Hedda Skagen Paulsen.

Og nå har altså turen kommet til Drammen.

Den gamle låven på Numedalstunet har trengt restaurering i lang tid. Nå blir den satt istand. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Redder gammel låve

– Dette er startskuddet for istandsettingen av den gamle låven fra Straumen på Numedalstunet, sier en svært fornøyd museumsdirektør Åsmund Thorkildsen.

Det var i 2015 det så faretruende ut for de gamle husene i skogen, da museumsdirektøren nesten la ned hele Friluftsmuseet. Etter den gangen har det skjedd mye, og museet lever videre.

– Det er veldig flott det som skjer der oppe nå. De som er kursledere denne uka, fortsetter arbeidet med istandsettelsen utover høsten – dette er begynnelsen på et stort restaureringsarbeid, forteller Thorkildsen videre.

Ivar Jørstad fra Buskerud Bygningsvernsenter er en av kursholderne. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Kortreist tømmer

Den gamle låven blir satt i stand med tømmer hugget omtrent 25 meter unna.

En av kursholderne er Ivar Jørstad fra Buskerud Bygningsvernsenter, som er veileder på prosjektet, først og fremst med tæljing.

– Arbeid med materiale før lafting, redegjør Jørstad, og fortsetter: – Det som er så fint her er at ungdommene ser at det kan være en framtid i å jobbe med håndverket med denne gamle metoden, at det er spennende å lære om røttene til faget.

Jørstad var opprinnelig tømmermester, og tok etterutdanning i gammel byggeskikk i godt voksen alder.

– Bygningsvern er et stort felt, helt fra 1100-tallet opp til 1950-tallet, med store forandringer og variasjoner, forteller Jørstad, som røper at feriene går med på stavkirkebesøk og til å se friluftsmuseer rundt omkring i landet.

– Kildene er husene sjøl. Vi må lese bygningene, og se for å gjøre rett, og det er det som gjør dette faget så spennende, forklarer Ivar Jørstad.

Fredag mellom formiddag avsluttes arbeidet, og det blir høytidelig utdeling av kursbevis. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim kommer og direktør ved Drammens museum Åsmund Thorkildsen kommer. Buskerud Bygningsvernsenter er til stede hele uka.