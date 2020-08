Kapret teaterrettighetene til Yahya Hassans poesi

– Her er vi faktisk inne i en veldig hektisk periode. Først venter norgespremieren på «Historien om Woundman og Robyn» 4. september. En nydelig forestilling, først vist på en fringefestival i Manchester i 2009. Siden det er en monolog er det heldigvis ikke et så stort apparat som skal i sving. Derimot skal HC. Andersens «Snødronningen» ha premiere 16. oktober. Dette er vår store familieforestilling denne høsten, med fem skuespillere på scenen, musikk og scenografi, og her skal vi ut på kulturhusturné, forteller teatersjef for Brageteatret Nils Petter Mørland, som holder til på Union scene.

Han er glad de kulturelle institusjonene i Norge tross alt har en stødig finansiering. Som et turnéteater, med ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), er naturligvis billettinntektene mindre viktige for Brageteatret enn for mange andre teatre. De har også spart inn en del ved ikke å reise på turné, og via en statlig støtteordning fikk de et bidrag på rett over 500.000 nå i våres. Dermed gikk de i balanse. Mørland mener dog at det største problemet under koronatiden ikke har handlet om økonomi - i hvert fall ikke utelukkende - men om å gi de ansatte noe meningsfylt å gjøre - når man ikke kan ha forestillinger.

Når fram likevel

– Flere har valgt å filme og streame ordinære forestillinger. For vår del ble løsningen hørespill. Vi kjøpte inn studiomikrofoner til skuespillerne, som har sittet hjemme hos seg selv og spilt inn. Så har en tekniker sydd det hele sammen. På den måten slapp vi permitteringer, og de ansatt fikk lønn - mot at vi lagde hørespill av de fire forestillingene som egentlig skulle vært ute på skolene.

Her blir det hørspill av barneforestillingen "Jørgen Moes vei nr. 13". Enkelte av skuespillerne på "hjemmekontor" måtte søke tilflukt under dyna - for at det skulle bli stille nok for opptak. Skjermdump: Brageteatret.

Mørland forteller at hørespillene sendes ut som egne undervisnings- og formidlingspakker til barne- og ungdomsskolene teatret skulle besøkt, koordinert med DKS i Viken.

– Det har gått over all forventning. Sist jeg sjekket hadde 12 - 13.000 hørt på oss. Vi skal faktisk lage et hørespill til også - for unge i alderen 16 pluss - også skal vi igang med øvelsene til to oppsetninger til, med premiere på nyåret. Så pussig nok er denne høsten veldig hektisk for oss.

Kapret dansk poesi

Mørland er fullt innerforstått med at det er et sjansespill, å legge ut på veien med forestillinger nå. Det skal bare en liten forkjølelse til før de må avlyse, og når alle i publikum skal ha en meters avstand til nestemann - til alle kanter - blir antallet gjester temmelig begrenset.

- Det handler jo om at publikum skal føle seg trygge. Vi tror i hvert fall folk er sultne på teater nå, men det er klart det er et sjansespill. Uansett må vi bare følge med på smittetallene fra dag til dag og ta det som det kommer. Det er som kjent vanskelig å planlegge for det uforutsigbare, konstaterer han.

Teatersjefen er kjent for å satse på ny dramatikk og har stadig norgespremierer på teatret med base på Union Scene. Nå kan han stolt fortelle at en av forestillingene de snart skal begynne å øve inn blir den første noensinne basert på danske Yahya Hassans dikt.

Hassans ærlige og noen ganger brutale poesi, vakte stor oppmerksomhet også utenfor Danmark. For sin andre diktsamling, som kom i 2019, ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for 2020. Hassan døde 29. april, bare 24 år gammel.

– Vi trengte en forestilling til, tilpasset ungdomskoleelever og mindre grupper med publikum. Og utrolig nok klarte vi - som første teater å få teaterrettighetene til dette materialet. Jeg tror dette blir en veldig aktuell og riktig forestilling, som naturligvis er like interessant for et voksent publikum. Forestillingen skal ut på ungdomskolene fra omtrent midten av januar. Nå er det jo en helt egen sårbarhet i Hassans dikt - og det kan til tider være litt hardt, men det tåler ungdommen.

Nytt hus

Siden Brageteatret, som ble startet i 2000, flyttet inn i lokalene på Union Scene i 2005 har produksjonsmengden økt betraktelig. De har i lengre tid hatt behov for langt større produksjonslokaler, og både Drammen kommunes kulturplan og Buskerud fylkeskommunes kulturstrategi for 2019 -2022 bekreftet at de vil satse på Brageteatrets rolle og posisjon både i Buskerud og Viken.

Drammen Eiendom kartla i 2019 mulige lokaler for leie i Drammen etter kravspesifikasjon fra Brageteatret. Nå håper Mørland han snart kan presentere mer håndfaste planer.

- Vi jobber jo med noe på Sundland, men jeg kan ikke si så mye mer ennå - annet enn at vi både håper og tror vi skal komme fram til en fantastisk løsning. Vi ønsker nemlig å åpne et helt eget teaterhus for barn og unge, og det blir i så fall noe helt nytt i Norge. Med den godviljen vi opplever både lokalt, regionalt og nasjonalt har jeg faktisk tro på at dette er noe vi kan få til.

