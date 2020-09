I helgen vil det dukke opp varder i bybildet

Festival-far og primus motor Ivar Flaten gleder seg til den 11. Sacred Music Festival som starter kommende lørdag. Tross smittevernrestriksjoner får de til å arrangere nesten alle oppsatte poster på festival-programmet.

– Vi brukte lang tid på å bestemme oss for om dette gikk an å gjennomføre i disse koronatider, sier Flaten og røper at drømmen var å få til en «menneskekjede», folk som holder hverandre i hånden og står tett i tett over hele ypsilonbrua.

– Tenk, så kult! Men det får bli til neste år, smiler Flaten.

Drammen Sacred Music Festival starter lørdag 12. september og varer i en uke. Det er ellevte gang Ivar Flaten og hans mannskap lager festival for drammenserne.

– Festivalen er drevet av idéen om å lage noe som vi møtes i helt på tvers, at vi skal gå på nye steder, treffe folk vi ikke pleier å treffe. Festivalens intensjon er brobygging, at vi skal åpne øynene for hverandre og for felleskapet. Drammen Sacred Music Festival bygger broer gjennom kulturopplevelser, hvor lokale, nasjonale og internasjonale aktører fyller programmet med kunst og musikk.

På programmet står alltid film, seminarer, konserter og samtaler, forteller Flaten videre.

Kunstner Tolleff Thorsnes skal sammen med studenter og publikum sette opp tre varder i Drammen. Foto: Privat

Vardebygging på tre steder

En kunstner som står sentralt ved årets festival er Tollef Thorsnes, som er antatt i åpningsutstilling på Nasjonalmuseet.

– Hans prosjekt «Varder» skal settes opp tre steder i byen, som en symboltung og fysisk tydelig markering, det synes jeg er spennende, sier Flaten som forteller at de tre vardene skal settes opp ved Ypsilon, på Spiraltoppen og ved Strømsø kirke.

– Vi trenger varder i byen for å minne oss om både utsyn, innsyn og utfordring om å «klatre opp» for å se ting litt ovenfra – i perspektiv.

Men det er en helt spesiell måte disse blir satt opp på, forklarer han videre.

– Det blir en slags performance, de tre vardene skal bygges med hjelp fra publikum, samt Thorsnes selv og studenter fra Høgskolen i Vestfold, der han underviser i kunstfag. Ideen er at Thorsnes og studenetene skal invitere folk inn, og selvfølgelig etter grundige smittevernhensyn, påpeker Flaten. Området skal markeres tydelig og selve varden skal bestå av gammelt, laftet tømmer, og publikum kan få være med å sette sitt preg på stokkene før de settes sammen.

Den første varden bygges ved Ypsilon, ved Per Sivlestatuen lørdag 12. september klokka 14.

Den andre varden settes opp på Spiralen, søndag 13. september klokka 12.

Den tredje varden bygges ved Strømsø kirke, onsdag klokka 16.

De tre vardene får litt forskjellige temaer rundt refleksjon og uttrykk, forteller Flaten, som selv har plukket ut stedene vardene skal bygges, sammen med kunstneren.

Det blir et variert og innholdsrikt program også i år, og Ivar Flaten både tror og håper at det treffer mange.

Den kjente bassisten Ingebrigt Håker Flaten, er frivillig lillebror i år, og også en av stifterne av festivalen. Foto: Privat

Familiehjelp og frivillighet

– Jeg er litt ekstra stolt av min lillebror, Ingebrigt Håker Flaten, som jobber som frivillig på denne festivalen. Har er jazzmusiker og har en imponerende diskografi, og har mottatt mange Spellemannspriser, og han fikk Buddy-prisen i fjor, forteller storebror Flaten, og legger til; – Han var dessuten med på å stifte Drammen Sacred Music Festival.

Og apropos frivillighet, tror du folk har lyst til å hjelpe til, kanskje i enda større grad i år enn tidligere?

Ja, det tror jeg absolutt, og vi trenger frivillige til praktisk hjelp på grunn av koronasituasjonen, vi må ha håndsprit alle steder, og det krever folk, forteller Flaten som ber folk henvende seg til Signe Myklebust som er festivalens frivillighetskoordinator: sm984@kirken.no eller på telefon 480 75 166.

Raus brobygger

Hele festivalen er bygget på frivillighet, både styremedlemmer og annen hjelp vi får, forteller Flaten, som har høstet solid anerkjennelse, da han i Trondheim i sommer mottok «Brobyggerprisen 2020».

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut prisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv. Og i år var turen kommet til Ivar Flaten, ganske sikkert på grunn av sitt engasjement med Drammen Sacred Music Festival.

Selv sier Ivar Flaten om prisen han har mottatt:

– Det er stor ære, men det er først og fremst en anerkjennelse på brobygging gjennom mange år. Vi har oppnådd en type synlighet, med stort mangfold og et bevisst felleskap på tvers av bakgrunn. Dette er en honnør til hele byen vår!

Program:

Hele uka

«Drammensere» – en fotoutstilling av Nina Holtan

John Erik Johnsen – kunstutstilling

Lørdag 12. september

Sacred Scene for barn: forestillingen «Reisen»

Festivalåpning

Åpningskonsert: NOWOR – Norwegian World Orchestra

Performance: Tollef Thorsnes

Søndag 13. september

Nye salmer med drivkraft og håp

Unni Løvlid og Zosha Warpeha – VITA

TRYGVE SEIM

Performance: Tollef Thorsnes

Mandag 14. september

Sacred Room: Tal Coleman m/gjester Ziggy & Ruth

HealingYoga med trommereise

Konsert & Open Talk: Ellen Sofie Hovland

Tirsdag 15. september

Ungdomsprogram med Forandringshuset

Sacred Room: Harmoniske ekko

Open Living Room: LILJA

Film: HÅP

Onsdag 16. september

«-Men de ville ikke høre»

Sacred Room: Sound shower

Open Living Room: Pop-up surprisekonsert med Johanna Demker

Syng den tro du lever i

Performance: Tollef Thorsnes

Torsdag 17. september

Sacred Room: Sjamansk pust & lydbølger

Modige Maria

AVLYST: Nåets Sang

Fredag 18. september

Sacred Room: Sjamansk pust & lydbølger

Open Living Room: FRØYDIS GRORUD

AVLYST: Church Hill Boys

Lørdag 19. september

Hip-hop kveld på G60

Meditasjonsnatt

Søndag 20. september

Open meal: Frokost i Strømsø kirke

Jakobsmesse

MATS EILERTSEN Memorabilia