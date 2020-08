Drammenskafé i Rolling Stone Magazine

«Herlighet! Romfarer United og Hos Solveig i sjølveste Rolling Stone!», skriver Marit Stokkenes på Facebook, som sammen med Frode Bjørnstad utgjør eventarrangørselskapet Romfarer United.

De to var tidlig ute med å arrangere covid19-vennlige konserter, etter at samfunnet til en viss grad åpnet opp igjen i juni. På spisestedet Hos Solveig i Drammen satte de opp konserter med få mennesker i publikum, men med desto mer plass til hver enkelt. Slik kapret de også tidlig LA-baserte Sondre Lerche, som vendte hjem til Norge da han så hvordan situasjonen utviklet seg i USA. 19. og 20. juni holdt han totalt fire fullsatte konserter i Solveig Røines kaffebar og spisested.

Her er konsertopptaket fra Hos Solveig som Rolling Stone brukte i artikkelen sin:

Funker i Norge

– Det er jo på tide at Rolling Stone begynner å følge med på hva som skjer på konsertfronten i Drammen, ler Frode Bjørnstad.

Han synes i hvert fall det er en artig kuriositet at videoen han og Stokkenes lagde og la ut på Youtube - nå også er å finne på rollingstone.com.

Frode Bjørnstad i Romfarer United synes det er stor stas at opptaket fra drammenskonsertene til Sondre Lerche er å finne på rollingstone.com. Foto: Katrine Strøm.

I intervjuet med Rolling Stone, som er en del av en serie om hvordan musikkindustrien klarer seg i koronatiden, forteller Lerche at han er i stand til å holde hjulene i gang i Norge - men at det samme ikke ville vært mulig i et kriserammet USA - med et mildt sagt varierende smittevern.

Spiller der det er mulig

Lerche slapp sitt etterlengtede 5. album «Patience» på verst tenkelige tidspunkt, rett etter at koronapandemien brøt ut. Til Rolling Stone skryter Lerche av tidlig innsats fra den norske regjeringen, som gjorde det mulig å holde smittetallene nede - og etter hvert åpne opp igjen for mindre forsamlinger.

Han forteller hvor stort det føltes å kunne spille for folk, som ikke hadde kunnet komme sammen for kulturelle opplevelser på godt og vel to måneder.

«Jeg har spilt utendørs ved havet og på små spisesteder. Jeg bestemte med for å spille alle steder der det var mulig å overholde smittereglene», sier Lerche til Rolling Stone.

Den norske dugnaden

– Sondres konserter her Hos Solveig var jo hans turnéstart, og satte nok kanskje litt standarden for resten av turnésommeren hans, kommenterer Bjørnstad - om Lerches nærmest skamroste konserter.

I ettertid har Lerche reist rundt i leiebil - med en koffert og gitaren sin - fra sted til sted. Totalt 40 konserter blir det innen turnéen er over.

Han mener man kan takke den norske dugnadsånden for at dette i det hele tatt er mulig, og forsøker å forklare det erkenorske begrepet for Rolling Stones internasjonale publikum; «A sort of community-based activity where everybody gets together and you have a day where everyone just joins forces to do things that are good for the greater good.»

Storfint besøk

– Det er utrolig stas at samarbeidet med Romfarer United blir lagt merke til. Man må tørre å tenke at små muligheter kan bli noe stort, mener Solveig Røine.

Glad innehaver av spisestedet, kaffebaren og spillestedet Hos Solveig: Solveig Røine. Foto: Pernille Vestengen

Hun vil svært gjerne kunne fortsette å tilby trygge og unike kulturopplevelser, til tross for at pandemien ennå herjer.

– Men selv om jeg fikk laget en liten scene i lokalet her, kunne jeg ikke i mine villeste fantasier tenke meg at vi skulle få besøk av de artistene vi har hatt her. Håper det fortsetter når verden er «normal» igjen, konstaterer Røine.