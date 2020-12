Dette er kunsten som vant priser på Stipendutstillingen i år

Onsdag 2. desember åpnet Buskerud Kunstsenter for sjette gang Stipendutstilling, hvor 54 billedkunstnere og kunsthåndverkere fra gamle Buskerud deltar på en stor gruppeutstilling i førjulstiden.

Publikum vil kunne se installasjoner, malerier, tegninger, skulpturer, glass og fotografier. Fem kunstnere vil motta produksjonsstipender på kr. 20 000. Produksjonsstipendene er støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

– Det som er ekstra spennende med årets utstilling kontra tidligere stipendutstillinger, er kravet om at arbeidene som man søker og deltar med, må være nyproduserte. Det sikrer publikum et godt innblikk i hva som rører seg i kunstnermiljøet i Buskerud og Drammen akkurat nå, forteller Jasmina Kemura, utstillings- og formidlingsansvarlig ved Buskerud Kunstsenter.

De fem som stikker av med 20.000 kroner hver er; Trine Wester fra Tofte, Hilde Honerud fra Kongeberg, Karianne Helleberg Bahri fra Drammen, Cara Lien, som har vokst opp i Drammen, men bor nå i Oslo og Ashot Tonian fra Drammen.

– Alle kunstverkene på utstillingen er laget laget det siste året, og vi ser mye fokus på miljø, natur, flyktninger og mennesker, forteller Jasmina Kemura, som er veldig fornøyd med årets stipendutstilling.

Hun håper på jevnt besøk fram mot jul.

– Vi er dessuten veldig takknemlige for å samarbeide med hele 55 kunstnere, som alle har vært positive og støttende med tanke på den rare tiden vi lever i. Jeg tror kunstnernes bidrag løfter fram at denne utstillingen kan binde en hel region sammen.

Kunstnerne Gelawesh Waledkhani og Silje Steinsvik er årets jurymedlemmer.

Her er vinnerne av Stipendutstillingen 2020, med juryens begrunnelse:

Trine Wester, «Algoritmestudier», 3d scan, digitalprint, collage.

Verket skaper spenning gjennom oppbrytningen av algoritmer som er følsomt satt sammen til en komposisjon som skaper nysgjerrighet rundt verkets tematikk.

Ashot Tonian, «Ansikt», olje på lerret.

Verket er diskret malt med sarte fargekombinasjoner. Juryen satte pris på hvordan portrettet kommuniserer følelser gjennom et vakkert skissert uttrykk.

Cara Lien, «How to Overcome Loneliness and Enjoy Your Own Company», olje på lerret.

Kunstneren har gjennom sitt studium av kroppen som objekt og subjekt, skapt et selvsentrert univers med mange klassiske referanser, samtidig som det er et hverdagsportrett fra vår egen tid.

Hilde Honerud, «It is a light which objectifies everything and confirms nothing (part three)», foto montert på treplate.

Verket i sin abstrakte komposisjon og konkrete tematikk etterlater betrakteren med en følelse av håp i en situasjonslandskap bygd opp av et reflekterende redningsteppe og et glimt av himmel.

Karianne Helleberg Bahri, «Overcover», tekstil, søm, metallhenger.

Verket berører en aktuell tematikk rundt trygghet og forankring. De mobile tekstilene er poetiske så vel som politiske i sin diskurs, og åpner opp for et assosiativt rom.