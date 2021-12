Rakk aldri å nyte suksessen

I kveld ca. klokka 21.00, som hvert år, sendes sketsjen «Grevinnen og Hovmesteren» på NRK som en del av programmet «Kvelden før kvelden».

Sketsjen er kåret til verdens mest viste TV-sketsj av Guinness World Record. Den ble produsert av Norddeutscher Rundfunk i 1963, for å bli vist på tysk tv på nyttårsaften. Og tradisjonen har holdt seg.

Det er nemlig bare i Norge at sketsjen blir vist på lille julaften.

Mange tror kanskje – av den grunn – at selskapet i sketsjen feirer nyttårsaften, men det er feil. Selskapet er i anledning grevinnens 90-årsdag.

Men hvorfor sier Hovmesteren «Happy new year, miss Sophie»? Det har nok mer med alkoholinntaket under middagen å gjøre. Han drikker tross alt for fire, denne middagen.

Hovmesteren snubler hele 11 ganger i løpet av den 11 minutter lange sketsjen. Han er kanskje den mest berømte fylliken som har vært på en scene, men i virkeligheten var skuespilleren faktisk avholdsmann!

Ingen suksess på hjemmebane

May Warden spiller rollen som Grevinnen og Freddie Frinton den komiske Hovmesteren. Stykket er originalt skrevet av den britiske forfatteren og skuespilleren Lauri Wylie.

Ironien ligger i at sketsjen er nesten helt ukjent i Storbritannia!

Freddie Frinton fikk heller ikke tid til å nyte sin suksess. Han døde nemlig i 1968.

May Warden ble også mest berømt for sketsjen som grevinne, men hun spilte også i en rekke andre TV-serier og filmer.

Sendt i Norge hvert år siden 1980

Miss Sophie blir altså 90 år og feirer med sine avdøde venner, som hun tror er i levende live. Dette blir tungt for hovmester James, som gjør sitt beste for å holde husfruens fantasi i live ved å late som han er alle gjestene. Da han skal skåle med Miss Sophie til hver av de fire rettene, går det over styr.

Grevinnen og Hovmesteren er noe mange nordmenn forbinder med julen. Sketsjen ble først sendt i Norge i 1980, og har vært å se på TV-skjermen hvert år siden den gang.

Men sketsjen er egentlig over 100 år gammel. Den var nemlig først et teaterstykke ved navn «Dinner for One».

