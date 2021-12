Jentene fra 14–22 år har spilt inn et julealbum med julesanger som setter folk i julestemning på nøyaktig to sekunder.

«Colors of Christmas» er i sin helhet spilt inn i Bragernes kirke, som er kjent for vakker akustikk, med plateselskapet Lawo Classics, et av de største norske klassiske selskapene, som drar overalt i verden og lager innspillinger. Mange av de største innen klassisk musikk bruker samme plateselskap som jentene fra Drammen, blant andre Tine Thing Helseth, Kåre Nordstoga og Oslo-Filharmonien.

– Jentene har selv valgt ut 15 sanger fra sine julefavoritter og som de elsker å synge. Jeg kan nevne de kjente klassikerne «Carol of the Bells» og «Ding, dong Merrily on High» og flere andre skatter, forteller Beate Strømme Fevang, dirigent for ungdomskoret og mektig stolt over hva de har fått til.

Det er nemlig ikke så ofte at et ungdomskor spiller inn et album på et så høyt nivå. Her er profesjonelle musikere, blant annet fra Oslo-Filharmonien, og teknikere på topp nivå.

Fremføringen av sangene varierer mellom kor a cappella og kor med instrumentalister. Musikerne som har deltatt på innspillingen er fiolinistene Bogumila Dowlasz Nystedt og Amanda Håøy Horn, Henninge Landaas og Anne Stine Dahl, cello, bassist Frode Berg, harpist Sunniva Rødland, fløytist Ingrid Holmen, oboist Jan Bertelsen, trompetist Odd Nilsen og organist og pianist Anders Eidsten Dahl. Opptakene er gjort i Bragernes kirke, som til daglig er korets base.

Flere av låtene på albumet er komponert av den anerkjente komponisten Kim André Arnesen, som er mest kjent for sine korkomposisjoner. Hans verk er fremført av kor over hele verden.

Dirigent Beate Strømme Fevang har fått med sopran Ingeborg Soot som sangpedagog til ungdomskoret. (Anna Julia Granberg)

Dirigentens drøm

Det var dirigent og kantor Beate Strømme Fevang i Bragernes som selv hadde ideen om en innspilling på høyt nivå.

– Jeg hadde lyst til å gjøre noe med ungdomskoret, å bli synliggjort på denne måten er en av drømmene mine, fastslår dirigenten som også har hatt med korjente rundt i verden, blant annet har de sunget i Saint Patrick’s Cathedral i New York og Stefansdomen i Wien.

Beate Strømme Fevang har arbeidet med korvirksomhet i Bragernes i snart 30 år. Flere av ungdommene som nå har spilt inn album har gått i kor siden de var små. Og noen av dem skal gå videre med sangen.

– Det er moro at vi har et musikkmiljø som gjør at man kan gå videre med musikken, konstaterer Beate Strømme Fevang. Hun og ektemannen Jørn Fevang er begge dirigenter, og står bak det yrende musikklivet i Bragernes kirke, som teller hele sju forskjellige kor.

Tilbake til albumet.

– Vi startet innspillingen i 2019, og det var jo litt rart for jentene å synge julesanger i mai og juni, ler Beate Strømme Fevang som likevel erkjenner at det ble litt julestemning under innspillingene.

Men så kom jo korona med nedstenginger og restriksjoner. Innspillingen ble satt på pause.

– Når vi startet opp igjen ble jo utfordringen i forhold til klangbildet, at vi måtte stå med en meters avstand. Vi hadde jo stått i normal koravstand, altså tett, på første runde med innspilling før koronaen, forklarer dirigent Strømme Fevang.

Her er albumet. (Lawo)

Egen spilleliste på Spotify

Sangen «Colours of Christmas» har allerede blitt plukket ut til spillelisten Classical New releases på Spotify, som skal vise det beste av klassiske nylanseringer i verden; Hele albumet ligger på Spotify, på Apple Music, Deeser og Tidal.

Ifølge plateselskapet skal albumet anmeldes i Norge før jul, forteller Beate Strømme Fevang, og i utlandet til neste år. Anmeldelser kommer fra NRK, Vårt Land og Ballade i første omgang.

Fra opptakene i kirken (Privat)

