Morten Abel: – Jeg savner eldre folk, og å høre på klokskap og livserfaring

– Jeg snakker med mor mi hver dag, og har blitt kjent med hennes liv før jeg ble til. Foreldrene mine har jo vært gjennom de stadiene jeg har vært gjennom. Vi glemmer mange ganger at det er et liv bak der, de er ikke bare foreldre, forteller Morten Abel.

For tiden er han godt i gang med turne, og har nylig gitt ut albumet «Bare prøv deg, sjelefred», som har høstet både femmere og seksere på terningen.

Nok en gang tar Morten Abel utgangspunkt i eget hverdagsliv. Om opp og nedturer, anger og svik, og kjærlighet og glede.

– Om dette livet som er så lett, men som vi gjør så vanskelig, sier artisten selv.

I sitt nyeste album dveler artisten rundt yngre dager og voksen alder. Og på låten «Gammel mann» synger han:

«Nå e eg sjøl en voksen mann og tenker på dem som var en gang. Eg seie sjøl til mine egne barn: hør alltid på en gammel mann».

Morten Abel står på Union Scene på sin egen 59-års dag, med et ungt band i ryggen. Han er opptatt av det de unge tilfører av energi, og av eldre folks klokskap. (Per Heimly)

Trives i livet

Abel forteller at han gjennom årenes løp har lært mye som han ønsker å formidle videre, både til egne barn og gjennom tekstene.

– Jeg savner min far, og jeg savner eldre folk, og å høre på klokskap og livserfaring. Noen eldre folk å forholde meg til.

De to foregående albumene i trilogien er «I fullt alvor» og «Evig din» som ble sluppet i henholdsvis 2015 og 2017.

– Jeg trives godt i livet nå, og man begynner å føle seg litt klok sjøl også, erkjenner Morten Abel, som fyller 59 år 15. oktober.

Men artisten lever ikke som en gammel mann, tvert imot. På selveste bursdagen sin står han på Union scene i Drammen. Turneen avsluttes 30. oktober i hjembyen Stavanger.

– Det er jo helt topp å være ute på turne igjen, jeg hadde jo helt glemt følelsen med køer på flyplassen, hektisk stemning og energien som store folkeansamlinger gir.

[ Sigvart Dagsland: – Albumet ville aldri ha blitt som det har uten det som har skjedd ]

- Det handler om publikum og om oss på scenen, det blir en slags energiutveksling, sier Morten Abel. Her på Spelemannprisen i hjembyen Stavanger i 2015. (Johansen, Carina/NTB Scanpix)

Energisk kunstner

Popstjernen har også flere kunstneriske bein å stå på. Nylig har han gjennomført en treårig kunstutdanning ved Kunstskolen i Rogaland. På turneen henger det et sceneteppe signert Morten Abel, og han har mer på gang.

– Jeg tegna mye som barn og har alltid vært fascinert av billedkunsten, forteller Morten Abel, som maler med olje og akryl, samt at han har jobbet en del med silketrykk, inkludert sceneteppet.

Artisten hadde egentlig bare tenkt at dette med maling var noe han skulle gjøre for å fylle dagene med mening, men helt sånn blir det visst ikke.

– Nei, for så kommer det drømmer og ambisjoner om utstilling, og jeg vil jo det.

Mange venter også på flere romaner ført i pennen av Morten Abel, etter at han i 2008 kom med romanen «Temmelig mye juling».

– Jo, jeg har veldig lyst til å skrive mer. Men den romanen var egentlig et eksperiment. Fordi jeg er opptatt av litteratur, så tenkte jeg at jeg kan jo bare stå opp morgenen og skrive 1.000 ord, og så klarer jeg å skrive en bok. Og så gjorde jeg det. Om det kribler og jeg har en idé, så er det bare å gå i gang, sånn er det med musikken også, det er entusiasme som skal til, fastslår Morten Abel.

[ Aslag Haugen i Hellbillies: – Det er ingen selvfølge å lykkes hver gang ]

1993: Morten Abel, 31 år, og karrieren har tatt av med legendariske The September When. 28 år etter er han fremdeles like populær og fullt opptatt med turné og plateutgivelse. (Mimsy Møller/Arbeiderbladet)

Ung energi

Morten Abel har alltid hatt fokus på å finne unge musikere, og er kjent for å holde seg oppdatert på samarbeidspartnere, både i bandet og på plateinnspillinger.

– De unge har en finger på pulsen, som jeg er litt avheng av å forholde meg til. Og så er de utrolig profesjonelle. Det å være i utvikling og forandring er det viktigste for meg. Jeg søker stadig å se nye muligheter, og se fremover, ikke være en kopi av det jeg var sist. De yngre musikerne gir meg en enorm energi. Og så er det klart at samhold og vennskap betyr mye, oppsummerer han.

Morten Abel har vært bandmedlem ved flere anledninger, fra Mods i unge år og videre med legendariske The September When, gruppa som så dagens lys i 1987 og som for alvor gjorde vokalist Morten Abel berømt på begynnelsen av 90-tallet.

– I Mods-perioden var vi ungdom uten manager, alt var bare rot og vi hadde gjeld. Og så forsvant alle i militæret, minnes han og fortsetter:

– Dette går det jo ikke an å leve av, tenkte jeg.

– Og så spoler vi fram 40 år, og vi spiller for 40.000 på Stavanger stadion. Men så har jeg en lei tendens til å tenke på hva jeg ikke fikk til, album og låter og muligheter som jeg ikke har utnytta.

Morten Abel har blitt en ydmyk mann med årene, og er takknemlig og glad for suksessen. Og han er ikke større enn at han synes det er stas når håndballjentene synger hans gamle slager «Tore Tang», som de har gjort til sin.

– Camilla Herrem og hele landslaget synger den bedre enn noen andre, sier Morten Abel.

[ Dora Thorhallsdottir: – Vi mangler raushet overfor kvinner i overgangsalderen ]

Oslo Spektrum 2000: Morten Abel mottar prisen som beste mannlige artist på HIT AWARDS 2000. I tillegg har han en haug med Spellemannpriser og nominasjoner. Han er også tildelt diverse andre priser, samt innlemmet i Rockheim Hall of Fame. (Terje Pedersen/APOR)

Bejublet og belønnet

Morten Abel høster gode kritikker og mottar Spellemannpriser, og kulturpriser og han ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2018.

– Jeg synes det er stas. Tidligere raska man med seg en spelemann, litt sånn; det skulle bare mangle, og dagen etter visste man kanskje ikke hvor den ble av. Men nå er jeg mer ydmyk og setter stor pris på å bli tatt på alvor. Og det forplikter, så skal man også levere.

Og levere gjør han - også nå under turneen.

– Jeg liker godt turnétilværelsen, det er litt som å være på leirskole. Man står opp i tide, spiser, har lydprøver og så er det konsert – veldig deilig.

– Er turneene bonusen i en musikers liv?

– Ja, det er det som er spenningen med livet, den følelsen får man ikke på en annen måte enn i konsertsalen når lyset slukkes, det er like spennende hver eneste gang, konstaterer Morten Abel og legger til at ingen konsert er like.

– Det handler om publikum og om oss på scenen, det blir en slags energiutveksling, og det er fascinerende.

[ Plateanmeldelse: Morten Abel begynner visst å bli gammel, og er fortsatt like god ]