Tilbake etter fem år: – Albumet ville aldri ha blitt som det har uten det som har skjedd

– Vi elsker å gjøre konserter og gleder oss veldig, sier en entusiastisk Sigvart Dagsland.

Sigvart Dagsland har nylig sluppet albumet «Elefanten i rommet» og legger i disse dager ut på turne, med start i Drammens Teater, onsdag 13. oktober.

– Vi ser at folk over 30 fremdeles holder litt igjen med å gå på konserter, mens folk under 30 driter i det. Men nå skjer det, folkens – nå kan dere komme!

Dette er første turné uten restriksjoner, og Dagsland har med seg et band på seks musikere – flaggskipet mitt, som han sier. Av og til har artisten med seg en trio, andre ganger kun ham selv og en pianist. Denne gangen skal altså flaggskipet sjøsettes i Drammen.

[ Dora Thohallsdottir: – Vi mangler raushet overfor kvinner i overgangsalderen ]

Sigvart Dagsland er opptatt av å pleie stemmen. - Jeg har godt ned en tone, men har fått et rikere register, sier han. (Agnete Brun)

Fem år siden forrige album

I januar 2018 ble artisten fra Stavanger skadd i en bilulykke, med en lang opptreningsperiode i etterkant. Etter fem år er han nå ute med et nytt album.

– Er det derfor det har tatt så lang tid med denne?

– Det har nok tatt et ekstra år med dette albumet, ja. Men det er jo også sånn at når du har gitt ut så mange plater som jeg har, og kommet opp i årene så er det ikke unaturlig med lang frekvens mellom utgivelsene.

Dagsland har gitt ut 20 soloalbum i løpet av sin lange karriere, den første i 1985, og i starten gikk det omtrent et og et halvt år mellom hver utgivelse.

– Da hadde jeg så mye på hjertet. Nå måtte jeg vente litt, jeg måtte vente på historier som fortjener sin plass, forteller Dagsland.

Og det har skjedd alvorlige ting i Dagslands liv og i verden, siden siste plateutgivelse. Både bilulykken i 2018 og en ikke ukjent pandemi. Begge deler har fått plass på det nye albumet.

– Du vil alltid finne det levde livet jeg har hatt mellom linjene og i linjene. Albumet ville aldri ha blitt som det har uten det som har skjedd. Selv om det ikke direkte handler om ulykken, finner man det likevel, og kanskje mest i låta «Nå skjer det».

Sigvart Dagsland forteller at det er viktig at det står noe på spill i tekstene, om ting som rammer oss, ting vi holder skjult, om ting vi unngår og om ting vi burde skjønt.

– Vi kommer til livet uten instruksjonsbok, og det er ikke rart at man går på trynet av og til, derfor er det ekstra viktig denne gangen, at det står noe på spill i tekstene, påpeker han.

[ Unni Askeland: – Mange sier sikkert: «Herregud, der er hu igjen» ]

Kona Karoline Krüger er mer delaktig enn noen gang tidligere på Sigvart Dagslands nye album. – Hun gjør plata bedre, sier han. (Hans Fredrik Asbjoernsen; Hans Fredrik)

Mer delaktig enn noen gang

Som alltid har artisten med sin kone, Karoline Krüger, på albumet. Hun er medkomponist og tekstforfatter, korist, solist og enda litt mer.

– Men hun er litt kritisk, har jeg hørt?

– Hehe, jo, men hun har den egenskapen at hun er litt regidame og redaktør. Hun kritiserer for at det skal bli bedre. Jeg er ikke redd for kritikk så lenge det er godt forankra og gjort med kjærlighet – da blir det bedre.

– Karoline er med på seks, sju låter på dette nye albumet, hun er faktisk mer delaktig enn noen gang tidligere, forteller Dagsland.

For ham er det viktig å få et blikk utenfra, og Krüger kan for eksempel si til ektemannen at her er det uklart hva som sies og formidles.

– Hun gjør plata bedre, bekrefter Dagsland og forteller at de to bruker hverandre som rådgivere, selv om ikke balansen er helt lik.

– Hun er nok tydeligere i mitt stoff, erkjenner Dagsland.

Høy gåsehudfaktor og stemmepleie

At Sigvart Dagsland besitter vokale prestasjoner i særklasse er det nok mange som er enige i. Hva gjør 57-åringen så for å holde på stemmeprakten?

– Jeg er veldig bevisst på å ta vare på stemmen. I starten var det tilfeldig om stemmen var bra akkurat den dagen. Og det var jo fester på den tida, og jeg røykte, forteller han og legger til at han som voksen nok har gått ned en tone eller halvannen, men at registeret har blitt rikere.

Han forteller også om spesielle teknikker han bruker for å holde sangstemmen ved like, blant annet den såkalte «Alexanderteknikken», som handler om hydraulikk, så kraften sendes én vei, uten at man anstrenger noe annet i kroppen.

– Jeg gjør veldig aktive ting for stemmen. I tillegg til å praktisere Alexanderteknikken, går jeg til akupunkturbehandlinger, til kiropraktor og til osteopat. Jeg har fremdeles noen utfordringer med beinet etter bilulykken.

[ Nobel-spekulasjoner: «I år går priset til en norrman» – og mange satser på denne forfatteren ]

På sitt nye album Elefanten i rommet, er Sigvart Dagsland litt tilbake til tidligere utgivelser, med mektige korinnslag. (Agnete Brun)

Nærhet og nostalgi

Men apropos vokale prestasjoner. Denne gangen har Sigvart Dagsland et imponerende kor med seg på albumet. I tillegg til Karoline Krüger, hører vi fire andre korister.

– Jeg har lenge hatt lyst til å legge vekt på kor igjen, og har fått mange tilbakemeldinger fra folk om at de liker det.

Sigvart Dagsland er også kjent for tekstene. Om tekstene på sitt nye album er dypere enn før vet han ikke helt.

– Men det paradoksale er at der hvor man tidligere skrev med store ord om store tema, blir historien nå mindre og mindre og handler om enkle, nære ting, gjerne om to personer. Går du langt nok inn i det private, kommer du inn i det universelle. Og det er jo et håp om at vi har klart det på dette albumet.