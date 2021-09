Judy Collins i karantene – for endelig å kunne synge med Jonas Fjeld igjen

Bare å få over den 82 år gamle, amerikanske singer-songwriterlegenden – hun som spilte inn «Suzanne» og «Both Sides Now» lenge før Leonard og Joni rakk det selv – var et kapittel for seg.

Det krevde søknader hit og dit, og det var Sjøfartsdirektoratet som hadde avgjørelsesmakt. Men nå er Judy Collins og hennes faste pianist her, klar for de sju lenge koronautsatte, norske konsertene i Trondheim, Stavanger, Oslo, Drammen og Bergen. Av de syv konsertene skal hele tre holdes i Jonas Fjeld sin hjemby, Drammen, 11. og 12. september.

– Å sitte i karantene er moro, sier Judy Collins tidligere denne uken på sin nest siste dag tilbragt på hotellrommet i dette ærendet. Hun kommer jo fra New York, der var de i lockdown i månedsvis, påpeker hun.

– Det er alltid noe å gjøre. Jeg sang, leste, spilte piano og skrev sanger, sier Collins, som var så produktiv i koronatiden i hjembyen at det blir ny plate med egne låter på nyåret.

Nytt band

Men nå er hun i Norge for å fremføre vintersangene sine, de som var å høre på den Spellemann-nominerte 2019-utgivelsen «Winter Stories» – og som også tok henne, Jonas Fjeld og Chatham County Line til topps på Billboards bluegrassliste. De gjorde konserter i New York som ble hyllet, gjentok suksessen blant annet i Operaen i februar i fjor – i en konsert som er å se på NRK TV. Så stengte alt ned.

Nå åpner det seg igjen – og dermed venter et knippe norske konserthus og teatre på henne og Jonas Fjeld. Denne gangen med det unge bluegrassbandet Strengeplukk fra Stavanger som band. De stepper inn for Chatham-gutta fra platen og forrige norgesturné, og har allerede begeistret stjernen.

– De er strålende. De spiller som engler og synger som engler. Jeg øvde med dem i går og da møtte jeg også Jonas igjen for første gang på et år, forteller Judy Collins. Hun gjorde noen virtuelle konserter fra teatre i USA på vårparten, og begynte med vanlige konserter i juni. Det gjorde godt, forteller hun og gleder seg til å møte igjen sitt norske publikum.

Tre år gammel

– Jeg ble født til å opptre. Jeg har opptrådt fra jeg var tre år gammel, nå er jeg 82 år, sier veteranartisten som ifølge New York Times fremdeles har en stemme «klar som en kilde som finner vei gjennom en åker av ville blomster».

– Jeg er heldig som fortsatt er i stand til å gjøre dette. Jeg trenger det, sier Judy Collins, som bare ler av et forsiktig spørsmål om hva hun tenker om pensjonsalder. Det er ikke aktuelt, svarer hun.

For Collins handler det ikke om konsertene, men om all øvingen som fyller dagene hennes. Hun startet som klassisk pianist, og har fortalt om Steinway-flygelet hun har eid siden 1964 og skrevet nesten alle sangene sine på. Opptil tre flygler har New York-leiligheten hennes huset.

– Jeg hadde en pianistkarriere på grunn av øving og disiplin før jeg ble folksanger fordi jeg elsker denne musikken. At jeg har hatt en så lang karriere som til nå tror jeg skyldes denne disiplinen. Den har holdt meg tilregnelig, den har holdt meg på den smale sti. Jeg føler meg bare hel når jeg øver på sang og piano og skriver låter. Det betaler seg også på scenen; du føler deg sikker på det du gjør.

Her blir Judy Collins og Jonas Fjeld å høre

* 8. september – Olavshallen, Trondheim

* 9. september – Kuppelhallen, Stavanger

10. september – Oslo Konserthus, Oslo

* 11. september – Drammens Teater, dobbeltkonsert

* 12. september – Drammens Teater

* 14. september – Grieghallen, Bergen