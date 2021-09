Marcus Mars stiller ut for første gang: – Jeg ønsker at betrakteren skal bli betatt

– Jeg kan ikke forklare med ord hvor mye denne utstillingen betyr, mine venner og familie vet ikke enda hvordan utstillingen blir, eller hva den inneholder, forteller Marcus Mars, som selv har visst i ti år hvordan utstillingen skal se ut.

Smedkunstneren er en av få smeder under 40 år i Norge og har verksted i Brodalsbygget, naboen til Portalen hvor utstillingen finner sted.

– Mange har spurt om jeg skal ha utstilling snart, både kunder og potensielle – det er jo stor forskjell å se arbeidene på en utstilling enn gjennom et vindu, hvor det kanskje bare finnes et par skulpturer.

– Jeg har jo ikke noe showroom, smia er mitt verksted.

Marcus Mars med en av sine skulpturer i parken utenfor Portalen, hvor utstillingen hans åpner i tredje etasje lørdag 4. september. (Priva)

– Egen energi i alle ledd

Marcus Mars har takket nei til gallerier rundt om i Norge som gjerne vil lage utstilling med hans skulpturer.

– Denne, min første utstilling, skal være min egen, jeg har ventet på at det rette lokale skulle dukke opp. Det er veldig fint at gallerier har spurt, men jeg vil at alt skal være på min måte og at det skal bli en strøken utstilling, med min energi hele vegen og i alle ledd.

Utstillingen som Marcus Mars åpner lørdag 4. september handler om livet, og har også fått navn deretter. Hva søker du å oppnå med «LIVET»?

– Jeg ønsker at betrakteren skal bli betatt. Gå inn i et rom og få livet gjenspeilet i ulike følelser. Alle faser av livet representerer ulike tidsepoker, hva vi opplever og hvordan vi føler.

– Kanskje man får gåsehud når man ser en skulptur som minner om en fase i livet, og når man går til neste, så kanskje den oppfattes tyngre. Det går jo opp og ned.

Marcus Mars håper betrakteren kanskje ser livet på en annen måte gjennom utstillingen, at man skal beholde lekenheten i seg man hadde som barn, eller forsøke å finne den igjen.

– Utstillingen er en refleksjon over livet, oppsummerer han.

Kobler elementene

Marcus Mars sin første utstilling inneholder nærmere 35 skulpturer, og rommet er på hele 500 kvadratmeter. Han har leid lokalet som senere skal romme kontorer for utstillingsperioden fra lørdag 4. september til 16. september.

– Arkitekturen på Portalen er flott. Bygget svever, og at det er så nære smia og Unionsparken hvor to av mine skulpturer står, gjør på en måte at det blir en helhet, en kobling mellom elementene, forteller Marcus Mars.

De to nevnte skulpturene som nylig ble avduket er hele fire meter høye, og noen av de største smedkunstneren har laget.

Marcus Mars ser frem til sin aller første utstilling, et steinkast fra der han har sitt daglige virke i smia. Marcus Mars, kunstsmed (Emma Huisman Moskvil)

Mange jern i ilden

I tillegg til utstillingen er Marcus Mars en travel mann også med andre oppgaver. I våres ble det kjent at smedkunstneren får sin egen skulpturpark i Drammen. Han er allerede i mål med to av i alt 15 skulpturer, som skal få sitt hjem bak Gulskogens nye boligkvartal «Skulpturen».

– Det blir lange dager, innrømmer Marcus Mars som forteller at alle hans arbeider tar utgangspunkt i eget liv.

– Jeg tar ut følelsene mine og forsøker å få dem inn i en skulptur. Og tørre å gå ut av boksen og ta det steget. Kanskje kan en av skulpturene mine motivere til nettopp det. Ikke følge alle andre, men gjøre det som er rett for deg. Man merker så godt når man har funnet det, forteller Marcus Mars.

Du har kanskje også lagt merke til skulpturen hans i vannspeilet på Papirbredden? Midt ute i bassenget står en person med tynget hode, fremoverlente skuldre og hånden omslynget en stresskoffert. Den er også laget av Marcus Mars.

Markus Mars bruker kun resirkulert stål i sine arbeider. Marcus Mars, kunstsmed (Emma Huisman Moskvil)

Følelsespremiss og nærvær

Kunstneren forteller om bestillingsoppdrag han får, og at det er i møte med menneskene som skal ha skulpturen, at han gjerne får ideen, at alt faller på plass.

– Jeg må få en følelse, sier Marcus Mars, og forteller at han en gang gjorde et prosjekt for et hotell i Tyskland, så sto han plutselig helt fast og måtte dra ned til Tyskland igjen for å få tilbake inspirasjonen, eller følelsen for å kunne gå videre.

– En gang fikk jeg et oppdrag fra en mann som ønsket en skulptur til hytta si. Jeg sa at jeg må også treffe kona di, og inviterte dem inn til meg i smia. Da kom ideene.

– Jeg må på en måte gå inn i kunden. Det blir veldig privat. Så er det også flere av mine kunder som har blitt nære venner.

Marcus Mars bruker utelukkende resirkulert stål til sine arbeider.

– Det er et dødt materiale, men likevel så levende. Man kan få kjedelig, steinhardt stål til å bli en bombe av følelser.

Utstillingen står fra lørdag 4. september til torsdag 16. september, i Portalen 3. etasje på Union Brygge.

Veiviseren, en skulptur av Marcus Mars som nylig ble avduket i parken utenfor nybygde Portalen, hvor også smedkunstneren holder sin første utstilling. (Privat)