Familie på fem stiller ut sammen: – Vi har ingen ekstreme foreldreambisjoner

På Fossekleiva kunstsenter i utkanten av Drammen er det full aktivitet med montering før utstilling når Dagsavisen Fremtiden kommer på besøk. Fredag braker det løs med åpning, og de fem utstillerne i familien Langum Øien fra Berger er spente – dette er første gang de har en felles utstilling, og alt må jo være på plass.

– Vi fant på å gjøre dette prosjektet for et år siden, forteller far Hans Martin Øien, og fortsetter: Jeg tenkte, hvorfor ikke gjøre en familieutstilling? Det er jo morsomt, siden vi alle driver med forskjellige ting. Men vi har ikke presset dem, og har ingen ekstreme foreldreambisjoner, altså, legger han til.

– Barna driver tilfeldigvis med noe vi kan relatere oss til, smiler mor Runi Langum.

[ 10 år med spel: – Vi var litt uforberedt på at publikum skulle være så trofaste ]

Alessandra Langum er fotografen i utstillingen, og har med bilder med naturmotiver og dansemotiver. Her sørger hun for at arbeidene henger rett. (Elisabeth Helgeland Wold)

Fossekleiva-inspirasjon

Det er over 30 år siden ekteparet Langum Øien slo seg ned på Berger. At den gamle tekstilfabrikken Fossekleiva ble utviklet til et kultursenter var mye av grunnen for at de bosatte seg der. Det var viktig å knytte seg til et sted der det fantes potensial for å utvikle et fellesskap med andre kunstnere, og at det fantes arbeidsmuligheter i form av fabrikkbygningen med rimelige lokaler.

– Men den gangen var det jo mer familievennlig her ute, med eget postkontor, hyppige bussavganger og skole, forteller Runi.

Fossekleiva Kultursenter som visningsarena er vesentlig for familien – det er et kjent sted med mange historier, og barna har vokst opp der. Hele familien har fått inspirasjon fra Fossekleiva gjennom konserter, forestillinger, utstillinger, foredrag, fester og festivaler.

[ Etter 1.000 år vender Hallvard Vebjørnsson tilbake til bygda han kom fra, og hovedrollen spilles av Peter fra Tranby. ]

Hans Martin Øien, skulptør og Runi Langum, tegner, er begge anerkjente kunstnere. Nå ser de frem til utstilling med barna. (Elisabeth Helgeland Wold)

Familie, natur og kultur

Alessandra forteller om oppveksten, og at kulturlivet på Fossekleiva var en stor del av livet der ute.

– Jeg har spilt teater, fisket i dammen og flydd rundt her da jeg var lita, forteller hun.

Alessandra er profesjonell fotograf og på galleriet i andre etasje henger hennes fotografier, side om side med mor Runis tegninger.

Noen av bildene hennes er nye, mens andre er eldre. Og en del av dem er tatt på Berger eller i nærliggende områder. Krabben er for eksempel fra Hagasand, kan Alessandra fortelle, og legger samtidig til at den ble fraktet trygt tilbake etter fotoshoot.

– Dyrevelferd først, sier fotografen.

Hans Martin Øien har atelier i den gamle fabrikken som ligger litt nærmere sjøen på Berger. Skulpturene han viser på utstillingen inneholder ting han har funnet i den gamle industribygningen.

Alle driver med sine egne kunstneriske uttrykk. Mor Runi Langum er tegner, far Hans Martin Øien er skulptør, sønn Rasmus Langum Øien er illustratør, Aksel Langum Øien er scenekunstner og datter Alessandra Langum er fotograf.

De to sønnene er fremdeles studenter, Rasmus er illustratør og har med en del tegninger og illustrasjoner i utstillingen. Aksel studerer teatervitenskap i Trondheim og skal ha en happening i samarbeid med far Hans Martin og hans skulpturer.

Prosjektet er derved tverrkunstnerisk og viser fotografier, skulpturer, tegninger, skisser, illustrasjoner, konseptdesign, lyd og performance, live hendelser.

[ Rune Christiansens romaner gis ut i flere land ]

Runi Langums tegninger er klare til å henges opp på veggene i den gamle fabrikkbygningen på Fossekleiva. Her vil de henge side om side med datter Alessandra fotografier og sønnen Rasmus sine illustrasjoner. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Forståelse for hverandre

– Hvordan er det å leve sammen så mange som driver med kunstnerisk virksomhet?

– Det går fint, på daglig basis er vi jo kolleger og kommenterer hverandres arbeid, sier Hans Martin.

Det fungerer bra, vi kan synse sammen og spørre hverandre. Det gir jo dessuten en mye viere forståelse for hverandre, kanskje i motsetning til andre, som har helt forskjellige yrker, sier Runi og legger til;

– Jeg har atelier hjemme, så de andre kan ikke unngå å se hva jeg holder på med. Vi har alle frihet til å uttrykke oss, og det i seg selv gir stor frihet.

På spørsmål om hva folk sier om familiens store kunst-stunt, svarer Hans Martin at det blir godt mottatt. Selv om det kanskje er litt vågalt. Ungene var litt skeptiske i starten, men det gikk over, og nå er arbeidene klare, forteller han.

Utstillingen spenner over hele det store utstillingslokalet på Fossekleiva, i den store industribygningen som en gang var tekstilfabrikk, bygget i 1889.

Prosjektet, som familien Langum Øien rett og slett har gitt navnet «Familien» utforsker relasjoner og verkenes samspill som et nytt møte mellom familien, en situasjon som kan fortelle om tilhørighet og stille spørsmål rundt hva det vil si å være en familie med bakgrunn i Berger.

[ – Kulturlivet er viktig for folkehelsa ]

Krabben er fra Hagasand, rett ved Fossekleiva, og ble satt ut i vannet igjen etter fotoopptaket, forteller fotograf Alessandra Langum. (Elisabeth Helgeland Wold)

Poesi og humor

Også daglig leder ved Fossekleiva er spent på familieutstillingen som åpner fredag 27. august og står til 12. september.

– Vi er veldig glade for å kunne presentere arbeider fra hele kunstnerfamilien Langum Øien samlet, og levende til stede, sier daglig leder ved Fossekleiva kultursenter og Berger museum, Franzisca Aarflot, og fortsetter;

– Runi Langum er en av landets fremste tegnere, og årets Peer Gynt-kunstner. Hans Martin Øien er en av våre mest anerkjente skulptører. Alessandra, Aksel og Rasmus er svært dyktige og lovende kunstnere innen foto, illustrasjon og scenekunst.

Hun forteller videre at utstillingen viser et stort spenn av høy kvalitet – fra det poetiske til det humoristiske, fra nærbilder til landskap.

– Naturen og naturens elementer kan sees som et gjennomgangstema hos alle familiemedlemmene, og det henger nok sammen med oppvekst og liv på Berger, der man lever tett på både skog og kystlandskap, forteller Aarflot og oppfordrer folk til å komme og se;

– Dette er en sjelden anledning for publikum til å oppleve så mange kunstneriske uttrykk under ett – fra samme familie.

[ Kritiserer norsk Cannes-film for fordomsfull fremstilling av minoriteter ]

Hans Martin Øien har atelier i den gamle Fossekleiva, og alle hans skulpturer har elementer av fabrikken i seg. Her er en stokk som er delt opp og så tvunget sammen på kunstig vis, forteller skulptøren og trekker paraleller til tekstilproduskjonen som en gang var på Fossekleiva. (Elisabeth Helgeland Wold)