Stjernefotograf Erik Asla: – I Norge står man med lua i hånda, men den lua har jeg kastet for lenge siden

Mange husker nok den høye, blonde nordmannen med kamera foran ansiktet, fra TV-programmet America’s Next Top Model. Nå er Erik Asla tilbake i hjembyen Drammen, hvor han til nå holder sin største utstilling: Bevegelsens stillhet, fotografier som inngår i hans prosjekt The Stillness of Motion.

Leder av Drammen kunstforening, og arrangør Harald Gautneb, er henrykt.

– Vi har én utstilling i året, dette er vår eneste mulighet til å vise ansikt, og jeg er opptatt av å levere.

– Å få Erik Asla hit er en fest.

Erik Asla er klar med utstillingen Bevegelsens stillhet på Drammens museum. Her fra monteringen noen dager før åpning 1. september. (Elisabeth Helgeland Wold)

Fotograferte for ELLE og Vogue

Men la oss gå tilbake. Det var først i militæret at Erik Asla fikk interesse for fotografering. At han skulle komme til å leve av bildene han tok, var aldri i hans tanker.

Men han hadde lyst til å ta seg et friår før alvoret satt inn, og dro ut i verden. Jussen måtte vente.

Turen gikk først til Paris for en periode. Derfra krysset han Atlanteren og slo seg ned i Los Angeles. Der har han bodd i 30 år, og har hatt foto som levebrød hele tiden. Asla ble etter hvert en anerkjent fotograf med oppdrag for blant andre kjente aviser og magasiner som The New York Times, Vanity Fair, Tatler, ELLE, og Vogue. Og personer som Rob Lowe, Gwyneth Paltrow, Joel Kinnaman og mange andre Hollywood-navn har fått sine portretter tatt av den høye, lyse nordmannen med kamera på magen.

– Jeg var bare han fyren som tok bilder, sier Asla selv, som jobbet hos selveste Herb Ritts (1952-2002), fotografen og regissøren som ble kjent for sine bilder av store stjerner og kulturpersonligheter.

Det er først i de siste få årene at han har tatt spranget ut på et nytt eventyr, som kunstner. Eller «visual artist» som han kaller seg.

For åtte, ni år siden begynte drammenseren å fotografere himmelen, horisonten og havet, i fullstendig kontrast med jobben han hadde med å fotografere mennesker.

Men det kommer vi tilbake til.

Erik Asla er fokusert. Bilder skal monteres og noen må kanskje bytte plass. Alt skal være bra, aller helst eksepsjonelt, som Asla selv sier. (Elisabeth Helgeland Wold)

Tiden med Tyra

Ingen skriver om Erik Asla uten å komme inn på hans tidligere supermodell-kjæreste Tyra Banks, selv om det er noen år siden de var sammen. Asla nikker og smiler, det er greit og uproblematisk. De to stilte opp i Skavlan til hyggelig prat i beste sendetid, og alle Aslas venner i Drammen satt benka opp for å se på kompisen og modelldama.

– Ble din opptreden på Skavlan med henne et springbrett for deg og din karriere?

– Nei, det vil jeg ikke si, og jeg gjorde ikke noe ut av det heller. Jeg visste jo da jeg sa ja til å stille opp med henne, at det likevel var hun som ville få all oppmerksomheten, hehe, smiler Asla, og fortsetter;

– Men det hendte et par ganger etterpå at noen svensker gjenkjente meg i LA, i bilen ved siden av i et lyskryss. Da ropte de «Skavlan»!

Det synes Asla bare var morsomt, og bekrefter at det var en fin opplevelse å være med på programmet.

Sammen med Tyra Banks har Erik Asla sønnen York på fem år. Fra tidligere har han tre jenter som syntes det var kjempestas å få en lillebror.

– Navnet hans er fra engelske York, som het Jorvik på det opprinnelig norrøne. Han skal vite hvor han har sine røtter, sier Asla. Og legger til at han og Tyra Banks har et godt samarbeid om sønnen.

– Vi bor bare 20 minutter unna hverandre, og det er som et steinkast å regne i LA.

– Snakker barna dine norsk?

– Nei, dessverre. Hvis det er noe jeg angrer på så er det at jeg ikke har lært dem å snakke norsk. Men det er ikke så lett uten andre norske rundt seg enn meg, sier Asla, og legger til at det kanskje ikke er for sent for York, han er jo bare fem.

– Datteren min Taylor på 20 år, skal studere her til neste år og hun elsker alt som er bra med Norge, det gjør de alle sammen, bedyrer Asla.

Harald Gautneb er leder i Drammen Kunstforening og strålende fornøyd med Erik Asla som er årets utstiller, ett år forsinket på grunn av korona. (Elisabeth Helgeland Wold)

Litt fra begge land

Det er 18 måneder siden Erik Asla sist var i Norge. Han har aldri tidligere vært borte så lenge. Og nå nyter han å være tilbake i gamlelandet.

– Selv om jeg har bodd i LA lenger enn i Norge, forsøker jeg å tilegne meg det beste fra det amerikanske og samtidig beholde det norske, sier Asla.

Han synes mentaliteten, måten man kan selge seg selv på i USA er bra. Der kan han ha – som han sier – «laserfokus» på det han er opptatt av, lidenskapen til prosjektet sitt The Stillness of Motion.

– I Norge står man med lua i hånda, men den lua har jeg kastet for lenge sida!

Asla fastslår imidlertid han han har begge beina godt plantet på jorda.

– Jeg tar ikke av, jeg er klar over verdien av å beholde det norske i meg.

Selvdisiplin og frihet

Asla forteller om til dels streng selvdisiplin og gevinsten av å jobbe under fullstendig frihet. Etter mange år som portrett- og motefotograf ville han forsøke å gå egne veier, å fotografere noe annet, uten mennesker som motiv, uten andre å forholde seg til. På den måten fikk han stå friere.

– Jeg valgte etter hvert å bryte tvert. Det var vanskelig å ha en annen jobb ved siden av prosjektet mitt. Det kunne kanskje være bedre økonomisk, ja, men det blir en distraksjon. Jeg er min egen herre nå – det er ingen oppdragsgivere som sier sånn eller slik, jeg har en grenseløs frihet.

– En felles venn fortalte at hun husket at du hadde en periode hvor du bare drakk vann, selv om du var ute på byen?

– Ja, det stemmer, hehe. Norsk vann er jo så godt. Jeg setter meg små mål innimellom, det gjør jeg enda. Som å la være å drikke kaffe i et år. For å teste meg selv, øve selvdisiplin. Da er det også lettere å nå de større målene.

Erik Asla jobber mye og er ambisiøs i sitt virke.

– Jeg tar tusenvis av bilder, men kan ende opp med null. Men da er det desto mer verdifullt når man treffer.

– De siste åtte årene har jeg oppsøkt havet fire-fem ganger om dagen for å fotografere. Og alle reiser har dreid seg om havet.

– Jeg er hard mot meg selv i min kunst, hvis resultatet blir bra holder det ikke. Det må være eksepsjonelt. Det er vanskelig, og derfor er jeg også opptatt av å finne verdier i de små tingene.

Jo, bildene må bytte plass. Erik Asla og Harald Gautneb diskuterer, ser og prøver. Og så må de sove på det til dagen etter. (Elisabeth Helgeland Wold)

Utstillinger av hav og himmel

– Hvorfor hav og himmel?

– Grunnmotivet jeg jobber med er hav og himmel. Jeg elsker det uforutsigbare med havet, det er i konstant bevegelse, og den store åpenheten, det er jo berusende. Jeg kaller det følelser på aluminium, sier kunstneren, og forklarer om trykkeprosessen av bildene sine.

– Bildene trykkes i et begrenset opplag, ellers går jo noe av eksklusiviteten bort, forklarer Asla. Hvert fotografi lages i fire størrelser, noen få eksemplarer av hver. De største finnes bare i to.

Erik Asla gleder seg til utstillingsåpning 1. september, og til å se hvordan publikum reagerer på bildene hans.

Hittil har han fått en overveldende positiv respons på bildene sine, som han selv sier, sist da han hadde utstilling på Galleri Semmingsen i 2018.

– Det gjør meg takknemlig og ydmyk, sier Asla som også synes det er veldig interessant hvordan publikum opplever hans kunst.

– Jeg bryr meg om og setter pris på alt det fine folk sier, og forsøker også å være lydhør for konstruktive tilbakemeldinger, og lar dem få et par runder i tenkeboksen.

Bilder klare for montering. Ingen informasjon henger ved siden av, og ingen røde prikker skal opp ved eventuelt salg. All info skal publikum få på eget ark. - Ellers vil det forstyrre, sier Erik Asla. (andrea cecilie wold)

Far og kunstner

– Hva gjør du når du skal koble av?

– Jobber, hehe. Jeg har fire barn og en jobb som krever mye. Så da blir det ikke tid til noe mer. Det er dette jeg gjør, hver dag, hele året. Og det jeg tjener går tilbake i prosjektet. Jeg kjører ikke rundt i luksusbiler eller bruker penger på noe annet. Jeg er disiplinert og streng med meg selv, forteller Asla, og legger til; – Jo, jeg leser om jeg får litt tid til overs.

Men når Erik Asla er hjemme i Drammen er det mer tid for fritid. Da blir det gjerne både Godset-kamper, turer på skauen og kafébesøk med gamle kjente og gode venner. Og vennene har han beholdt god kontakt med gjennom alle sine år i LA.

– Jeg trives veldig godt i California, og jeg kommer nok aldri til å flytte tilbake til Norge, jeg har bodd for lenge borte. Men å komme hjem til Norge tre, fire ganger i året, hadde vært fint.

