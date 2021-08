THE END for utekino i Drammen: – Gir oss på topp

De tre utefilmvisningene førstkommende lørdag blir den store finalen på prosjektet som har involvert og engasjert tusenvis av drammensere gjennom de siste årene.

– Vi bestemte oss på søndag. Da vi startet i 2015 var vi tre single gutter, nå er vi småbarnsforeldre og tida strekker ikke lenger til.

– Dessuten starter et par av oss i nye jobber denne høsten, forklarer Joakim Throndsen, og legger til at utekinoprosjektet kommer i tillegg til de faste jobbene de har.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at prosjektet skal være mer enn kino, med servering av mat og drikke, og med opplevelser rundt lerretet, og av å holde høy standard. Alt dette krever mye tid og arbeidsinnsats.

Takk for oss, Drammen! Joakim Throndsen (f.h.), Bjørn I. Thomassen og Thomas Waitz Knutsen gir seg med utekino etter helgens store finale. Her fra oppstarten i 2016. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Vanskelig avgjørelse

Hvor lenge har dere tenkt på at dette blir siste utekino?

– Vi snakka om det et par måneder, og tok avgjørelsen på søndag. Vi har kommet til en korsvei, og vi gir oss på topp. Jeg skal fortsette med prosjektet Toppen av Drammen – det holder med ett stort prosjekt på fritida, sier Throndsen.

Var det en vanskelig avgjørelse?

– Ja, det var helt forferdelig! Vi har jo lyst, dette er noe av det beste vi vet. Det var tungt å bli enige om å stoppe, og vi håper at noen vil ta stafettpinnen videre. Er vi ikke en kulturkommune, da? Det må da være noen som vil lage utefilmvisninger der ute?

De tre kameratene bak Utekino Drammen har ved flere anledninger fortalt hvor hekta de har blitt på å være på jakt etter passende steder å lage utekino, lokaliseringen har alltid vært viktig. Det er filmen som velges etter stedet, ikke omvendt. Og det har ikke manglet på kreative forslag, som for eksempel Haisommer på Marienlystbadet, eller hva med De dødes tjern på Landfalltjern? Er gutta fremdeles på sporet av location, selv om de har Strømsø torg i siste akt?

– Ja, ja den sjukdommen der blir vi aldri kurert fra, ler Joakim Throndsen på telefonen mens han er på trilletur med datter Eva, som spiller hovedrollen i hans liv nå.

– Jeg er jo stadig på trilletur, og da ser jeg arenaer overalt. Nå går jeg rett ved Haukåsløypa forresten, der kunne det passe med noe, det finnes nok av muligheter. Vi stopper ikke være kreative selv om vi gir oss med utekino.

De første to årene var Austad gård location for utekino i Drammen. Deretter fulgte Spiralen, Bragernes torg og nå til helgen, som siste sted; Strømsø torg. (Fredrik Solstad)

Fem års oppsummering

Siden 2015 har Throndsen sammen med Thomas Waitz Knutsen og Bjørn I. Thomassen arrangert utekino, til stor glede for tusener av drammensere. Det startet på Austad gård hvor filmer ble vist to år på rad, medNorth by Northwest og Casablanca på lerretet. I 2018 gikk turen til Spiralen, der de viste Moonrise Kingdom til glede for rundt 800 publikummere. Gutta hadde et brennende ønske om å skape et bredere og større kulturtilbud i byen, svarte de da de fikk spørsmålet om hvorfor de ville gjøre dette.

I 2019 toppet det seg med storslagen visning på Bragernes torg, og legendariske Cinema Paradiso. Den ble tatt godt imot av publikum og bejublet av filmfolk som Johanne Helgeland, Bjørn Erik Pihlmann Sørensen og Rune Tøndell – en hyllest til filmen, sa de. Torget ble gjort om til piazza og folk strømmet til – 1500 som er rekord. Fra startet på Austad doblet antall publikum seg hele vegen.

– Men i år kan det ikke bli helt sånn, selv om Strømsø torg tåler mange flere publikummere enn 1500, sier Joakim Throndsen.

Utekino Drammen presenterer Cinema En Plein Air førstkommende helg, lørdag 14. august. Denne gangen er arenaen altså Strømsø torg, for anledningen gjort om til Paris, og det vises tre filmer. En barnefilm, en matiné og en film om kvelden.

Rekordmange så Cinema Paradiso på Bragernes torg i 2019. Torget ble gjort om til piazza og folk strømmet til. Fra startet på Austad har antall publikum doblet seg hele vegen. (arkivfoto)

Inspirert av Roma og Berlin

De tre kameratene tok sats i 2015, etter inspirasjon fra utefilmvisning i Trastevere-parken i Roma og i Berlin. Og siden utefilm var godt etablert i Oslo, tenkte de at dette måtte de få til i Drammen. Som tenkt, så gjort.

– Og så ville vi gjøre noe vi selv ønsket å gå på. Vi har hele tiden ønsket å skape magi, og har stor fascinasjon for film, sier Throndsen.

Hvordan vil du oppsummere disse årene?

– Magisk! jeg tør å bruke det ordet, for det er det det har vært.

Joakim Throndsen forteller om mørket som senket seg over piazza Bragernes for to år siden, og mange andre fine øyeblikk fra filmvisningene utendørs de siste årene.

Lørdag 14. august kan du se utefilm foreløpig for siste gang, da transporteres drammenserne til Paris for en kveld – midt på Strømsø torg.

– Nå har vi gjort vårt, og vi sier tusen takk for oss, Drammen. Det har vært skikkelig moro at så mange har vært med oss, på Austad gård, på Spiralen, Bragernes torg og nå til finalen på Strømsø torg.