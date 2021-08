Klart for en magisk reise med Aladdin

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen (Aladdin), Olaf H. Hansen (Kassim), Adrian Jenssen (vakt 2 og Prins Abdullah), Filip Bråthen (Omar) og regissør Maja Christiansen. (Elisabeth Helgeland Wold)

I Skriverparken ved Hokksund camping summer det inni teltene som er satt opp, det kryr av folk i alle aldere, noen i kostymer, andre i joggedress. Under et stort rigg med telttak, lysanlegg, kulisser og amfiteater skjer det viktige ting denne mandagskvelden. 28 skuespillere er i ferd med å sminke seg ferdige, og ta på seg mer eller mindre spektakulære kostymer. Akkurat som det pleier den aller første dagen man skal øve som om det er en forestilling. Vi er med på øvelse, den aller første utendørs. Det er snart klart for Aladdin med Hokksund Byteater junior.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen spiller hovedrollen som Aladdin, mens Anders Myrland Pedersen spiller ånden i lampen, Genie. (Elisabeth Helgeland Wold)

Solid bakgrunn

Aladdin spilles av Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som har lang fartstid og er en av de eldste i gruppa med sine 23 år.

– Det er jo veldig gøy, da, ellers hadde jeg ikke blitt med, sier skuespilleren som tidligere har vært med i Drammen barne- og ungdomsteater, samt i tidligere Nedre Eiker.

– Det som er så fint med Hokksund Byteater Junior, er at det ikke er noen aldersgrense oppover, her kan alle bli med.

Lista er lang over Ole Jørgens tidligere triumfer på scenen. Han har blant mange roller spilt Greven i Reisen til Julestjernen og Oliver Twist i stykket med samme navn. Han har dessuten to somre bak seg som skuespiller i dyreparken i Kristiansand, hvor han spilte både Petter Pinnsvin i Hakkebakkeskogen, trikkefører Syversen og barberer Sørensen i Kardemomme by.

I år har Ole-Jørgen fått en litt annen rolle.

Regissør Maja Christiansen har kalt skuespillerne inn i amfiet. Snart er det klart for første gjennomkjøring. (Elisabeth Helgeland Wold)

Nye utfordringer

– Dette er en ganske seriøs rolle, som oftest har jeg spilt skurk eller tullebukk, her blir det å spille på hele følelsesregistret, forteller Ole-Jørgen som har holdt på med teater siden han var 10 år.

Det ser likevel ut til at skuespillerkarrieren kun skjer på fritiden, til høsten starter Ole-Jørgen på masteroppgaven sin – i historie.

Olaf H. Hansen og Filip Bråthen spiller to av vennene til Aladdin, Kassim og Omar, som følger ham i tykt og tynt, krangler, sloss, synger og danser. I virkeligheten er en av dem fetter til Ole-Jørgen, altså Aladdin.

– Ole-Jørgen er fetteren min, og var litt forbilde da jeg var yngre, og vi dro alltid på forestillinger og så på ham, forteller Olaf H. Hansen, som er 17 år og startet med teater da han var 10.

Regi fra Maja må til, her med skuespillerne Lysander Bjølgerud Wear, Olaf H. Hansen og Filip Bråthen. I teltet ses Bengt Roar Bogen, styreleder og tekniker. (Elisabeth Helgeland Wold)

Rådebankstjerne på laget

Som regissør for forestillingen har byteatret fått med seg drammenser Maja Christiansen. Hun er for mange kjent fra rollen som Hege Husby, venninna til hovedpersonen GT, i NRKs dramaserie Rådebank. For rollen ble hun nominert til Gullruten 2021, i klassen beste birolle.

– Det er en fin gjeng som er lett å jobbe med, og jeg koser meg masse, forteller regissør Maja og fortsetter; – De er dessuten så gode venner, nesten for gode. Det blir fort mye skravling og latter, men det er veldig hyggelig og gøy.

Den anerkjente skuespilleren forteller om intensiv jobbing og sene kvelder og at hele skuespillerstaben henger godt med nå, rett før premiere.

– Maja er veldig flink og supersnill, hun klarer ikke være streng, sier skuespillerne og ler.

– En gang hun trodde at hun var litt streng, snudde hun seg til meg: «Var jeg litt streng nå, Ole-Jørgen?»

Aladdin (Ole-Jørgen Schulsrud-hansen) og Jasmine (Helle E. Christiansen). (Elisabeth Helgeland Wold)

– En nydelig gjeng

– Jeg prøver å gi dem fritt spillerom, «vis meg, kom med noe gøy», sier jeg, da blir det godt samarbeid, forklarer Maja Christiansen, som jobber med gjengen i Hokksund Byteater Junior for fjerde gang.

Om selve oppsetningen kan regissøren fortelle at det ikke er så ofte folk har sett historien om Aladdin komme til liv på en scene.

– Jeg har ønsket å beholde de kjente og kjære øyeblikkene, men også oppdatere og se nærmere på noen sider av historien. Dette er ikke bare en klassisk kjærlighetshistorie, men først og fremst en historie om vennskap, tilhørighet og om å tørre å stå i seg selv.

– Det er også spennende med musikal, det er ikke alle skuespillerne som har erfaring med dans og sang, sier Maja og legger til:

– Og vi skulle så klart hatt mer tid, det blir sene kvelder. Heldigvis går det greit å delegere oppgavene, dette er en nydelig gjeng.

Hun forteller om de unge skuespillerne som hun føler stoler på henne, og som er villige til å gå langt. Og ikke bare skal hun holde styr på alle sammen og gi regi.

– Det er mange ansvarsområder, både med regi, manus, kostymesying og mye annet, og jeg skal jo helst ha kontroll. Men jeg synes det er gøy, og vi har kontroll, har vi ikke?

– Yes!, svarer gjengen.

Første prøvedag med kulisser og kostymer, i Skriverparken i Hokksund. (Elisabeth Helgeland Wold)

Rekordstor oppsetting

Hokksund Byteater Junior setter jevnlig opp forestillinger med hele familien som målgruppe, og hvert år i 10 år har de satt opp forestilling i parken.

– Vi har aldri hatt så stort rigg som i år, og budsjettet er på nesten en halv million kroner, forteller styreleder og tekniker Bengt Roar Bogen.

Sammen med 60–70 andre, flesteparten foreldre, er han frivillig hjelper, selve drivkraften i byteatret, foruten de unge selv, naturligvis. De er nemlig også hjelpere, hvis de ikke står på scenen.

– Det er liksom litt av greia, at barna starter som skuespillere, og så lærer de hva som skjer også rundt og bak scenen, og så kanskje de fortsetter som en del av dugnadsgjengen når de har lyst, forteller Bogen.

Fra sminkerommet, hektisk stemning hvor skuespillerne gjør seg klare. (Elisabeth Helgeland Wold)

Billettsalg til himmels

Hokksund Byteater får støtte fra private sponsorer i tillegg til indirekte støtte fra kommunen, de betaler ikke leie for teater i parken og heller ikke for å øve i lokalene på «Arbeidern».

– Billettene går unna, kan styreleder Bogen fortelle. Aladdin spilles torsdag, fredag, lørdag og søndag, såpass sent som klokka 21.30, for å skape den rette stemningen når mørket faller på.

– Men i år blir det jo litt annerledes på grunn av smittevernhensyn, vi kan ikke ha så mange publikummere som vi ville ønske, det blir et budsjettert underskudd, opplyser Bogen og legger til: Men vi måtte jo komme i gang i år!

Scott Westbye spiller Jafar. Han har har også solid sceneerfaring og har blant annet spilt unge Jens i TV-Norge serien Hvite gutter. (Elisabeth Helgeland Wold)