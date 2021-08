10 år med spel: – Vi var litt uforberedt på at publikum skulle være så trofaste

Christin Grilstad Prøis ser frem til ny forestilling og ti års-jubileum ett år på etterskudd. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Da vi starta vi hadde vi jo ikke perspektiv på fremtida, og ante ikke om det ble noe mer. Men vi våga ett år til, og publikum kom tilbake også for tredje gang, forteller Prøis og fortsetter:

– Vi var litt uforberedt på at publikum skulle være så trofaste, så heldige vi var! Og dermed tenkte vi at vi kunne lage Den Gode Hensigt i flere år. Og det har vi gjort, med unntak av 2020, som skulle vært vårt 10-års jubileum. Det blir derfor en forsinket feiring i år, fastslår Prøis.

I år blir det derfor ekstra gledelig å ønske velkommen, både på grunn av jubileet, men også fordi det har gått to år siden vi sist fikk se musikalen på brygga i Svelvik.

Årets forestilling handler om gamle Svelvigen under Napoleonskrigen, år 1807, og skildrer livet ved strømmen, med musikk, sang og humor. Vi møter Vertshus-Johanne, soldatene i Svelvigen Sjøbatteri og kjerringene ved strømmen.

Medvirkende på scenen er Ellen Nikolaysen, Finn Schau, Knut Anders Sørum, Hilde Louise Asbjørnsen, Cecilie Schilling, Yngve Kristiansen og 60 lokale aktører.

Krig og korona

– I år satser vi friskt med helt nytt manus, forteller manusforfatter Christin Grilstad Prøis og legger til at det blir noen Koronareferanser.

– Det slo meg i mars 2020 da jeg skrev manus, i år handler det om 1807, da Napoleonskrigen kom og alt stoppa opp, og akkurat sånn var det jo da pandemien slo ned. Alle seilskutene stoppa opp og folk ble permitterte. Jeg kunne bruke koronasituasjonen og plante situasjonen inn i manuset. Det er jo den samme fortvilelsen, frykten og angsten, selv om det er over 200 år mellom Napoleonskrigen og koronapandemien, det er mye av det samme som rører seg i en vanskelig tid.

Prøis forteller videre at 80 prosent av dem som kommer for å se spelet i Kirkeparken på brygga, er hjemmepublikum, altså folk fra Svelvik.

– Men jeg håper jo at drammenserne kommer også, vi er jo en del av samme kommune nå, og handlingen er like aktuell for Drammen, det er faktisk mye Drammenshistorie med.

Forestillingen spilles fra 31. august til 4. september, og på grunn av smittevern selges kun 200 billetter per forestilling.

– Hos oss kommer folk, setter seg og går ut igjen, og alle smittevernhensyn tas. Vi har tidligere pleid å være 450 publikummere i amfiet, men nå blir det kun 200 for at alle skal føle seg trygge. Dette blir sånn sett et underskuddstiltak, men vi måtte feire ti år med forestilling nå, forteller Prøis.

Har det blitt forhåndssolgt mange billetter?

– Vi har begynt å selge, men vi vet jo at siste uka før forestilling, når folk ser kulisser og rigg på brygga, da skynder de seg å kjøpe billetter. Så vi håper jo det blir sånn i år også, at folk har lyst til å komme.

– Endelig kan vi si velkommen til sommermusikalen Den Gode Hensigts 10-års jubileum. Det blir nytt manus, nye ansikter, gamle kjenninger, nye sprell og moro, men også alvor, forteller manusforfatter og komponist Christin Grilstad Prøis. (Elisabeth Helgeland Wold)

Dugnadsgjeng og gamle rekvisitter

Hele dugnadsgjengen er også på plass i år, ingen har falt av lasset siden sist. Mange av dem har vært med helt siden starten.

– En del av dem har blitt pensjonister i løpet av de ti siste åra, og det er jo bare en fordel – da har de jo bedre tid, understreker Prøis som legger til at de om lag 200 personer i sving totalt for å lage Den Gode Hensikt.

– Noe av det som gjør dette så levende er at vi har rekvisitter som faktisk er gamle og ordentlige. For eksempel en autentisk utedo, gamle dører og vinduer som vi får låne hvert år, sier Prøis og legger til at noen av rekvisittene er 200 år gamle.

Det er nemlig sånn i spelet ved Svelvikstrømmen, at ildsjelene er opptatt av å bruke skikkelige ting som er gamle, og som med nennsom hånd kan repareres og fikses på, om det trengs.

Christin Grilstad Prøis og gjengen i Svelvik gleder seg til forestillinger, og hun kan røpe litt av innholdet.

– Vi treffer igjen noen av de samme karakterene, og så har vi tre helt nye. Svelviks store stjerne Cecilie Schilling spiller den ene – enkefru Løvenskiold, et spetakkel av et kvinnfolk, forteller Prøis og legger til at Cecilie Schilling har vært med i ulike roller helt fra starten. Og hun kan ellers fortelle om en forviklingskomedie med drapsmysterier, og at det er mye nytt som skjer.

– Jeg tror det er viktig at det skjer noe, ikke bare selve forestillingen, sier Christin Grilstad Prøis, og fortsetter; – I de tre ukene hvor vi snur Svelvik sentrum på hue, ser vi at dette er en fin møteplass for mange, og det trenger vi.

